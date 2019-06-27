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Самую большую в мире деревянную ложку сделали в Березино – 23 метра!

27 июня 2019 14:38
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Своеобразный пиар-ход Березинского районного центра ремёсел – самая большая в мире ложка. Столовый прибор длиною в 23 метра местные мастера вырезали почти полгода, рассказали в программе «Центральный регион».

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино

Ложку украшают сакральные символы – солнце, рождение, жизнь и герб города. Эскиз для ложки-великана разработал Евгений Осипов.

Самую большую в мире деревянную ложку сделали в Березино – 23 метра! -1

А ведь когда-то уже знаменитый в районе мастер резьбы по дереву был весьма далек от ремесленного дела.  

Автору гигантской ложки, резчику по дереву Евгению Осипову присвоено звание народного мастера Беларуси

Самую большую в мире деревянную ложку сделали в Березино – 23 метра! -3

Евгений Осипов, народный мастер Беларуси:     
У меня есть специальность – учитель физики и математики. И отработал всю жизнь в школе до самой пенсии. Хотел всегда вырезать: и работал я с деревом, и нравилось работать. И в последние годы даже преподавал трудовую деятельность в школе. Оно как живое – свой запах, своя текстура. Одно дерево твёрдое, другое – более мягкое. И когда что-нибудь вырезаешь, даёшь просто вторую жизнь дереву. Мне нравится вырезать из липы. Она – самое мягкое дерево, податливое, слушается резца.

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