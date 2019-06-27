Самую большую в мире деревянную ложку сделали в Березино – 23 метра!

Своеобразный пиар-ход Березинского районного центра ремёсел – самая большая в мире ложка. Столовый прибор длиною в 23 метра местные мастера вырезали почти полгода, рассказали в программе «Центральный регион».

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино

Ложку украшают сакральные символы – солнце, рождение, жизнь и герб города. Эскиз для ложки-великана разработал Евгений Осипов.