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«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска

28 июня 2019 08:40
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Вероника Макаревич, СТВ:
II Европейские игры в самом разгаре! Всего за несколько дней Беларусь уже успело посетить свыше трёх тысяч иностранных болельщиков. Какие уникальные, удивительные места следует показать туристу, чтобы он захотел вернуться сюда снова?

Настоящая художественная галерея под открытым небом – улица Октябрьская.

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-1

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-3

Одна из самых живописных – Немига, где можно увидеть Минск старый и новый. Опытные гиды советуют обратить внимание на те места, куда пока меньше всего ступала нога туриста.

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-6

Александра Володина, историк, экскурсовод:
Например, вот этот Дом-музей I съезда РСДРП, где в 1898 году состоялся I съезд партии, которая в дальнейшем стала Коммунистической партией Советского Союза. Все, наверное, ожидают, что мы видим мавзолей, а, на самом деле, это обычная, традиционная белорусская архитектура, всё началось отсюда. Это, безусловно, очень интересно!

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-9

Впечатлился красотами столицы Калеб, американский турист родом из Бостона, который, к слову уже во второй раз гостит в Синеокой.

Калеб Мардин, турист (США):
Первый раз я приехал в Беларусь в прошлом марте и не знал, чего ожидать. Меня приятно удивила чистота в городе, красивые люди. Здесь много чего, что стоит посмотреть. Очень понравился Старый город, вообще, в Минске, так много интересных мест, которые хочется узнавать больше и больше.

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-12

Узнать белорусскую столицу с другой стороны помог Калебу и дом Ли Харви Освальда, историю которого он впервые услышал в Минске. В этих стенах жил единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди.

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-15

Но Минск это не только сталинки, проведите гостя через проспект, покажите ему самый старинный парк в сердце столицы.

Александра Володина:
Он был создан по приказу первого российского губернатора города Минска Захария Корнеева. В честь которого было первое название проспекта улица Захарьевская. Ходят слухи, что этот Захарий Корнеев был масоном. Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, мы увидели бы масонские символы. Сейчас он перестроенный и нам этого не видно.

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-18

Следующая остановка – площадь Победы – символ великого подвига. Место, куда приходят почтить память миллионов погибших во время Великой Отечественной войны. Грандиозный памятник – дело рук талантливого архитектора Георгия Заборского.

Александра Володина:
Этот проект был нарисован ещё зимой в 1942 году, когда ещё не было Сталинграда, Курска. Всё плохо, мы отступали. Заборский в тылу, он тяжело ранен. Но уже тогда он верил, что мы победим. Обязательно нам нужен будет памятник, который покажет нашу победу, отобразит героизм. Он рисует проект и в 1954 году его проект выигрывает на всесоюзном конкурсе.

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-21

Помимо всех этих удивительных мест, в столице есть ещё множество других уголков, которые обязательно покорят иностранных гостей.

Калеб Мардин:
Я думаю, Европейские игры пойдут на пользу не только экономике страны, это прекрасный повод заявить о себе, рассказать, насколько прекрасна Беларусь, всему миру. Я уже встречал много туристов из Италии, Испании, Германии, и это классно.

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска-24

# Туризм # калейдоскоп # Александра Володина # Калеб Мардин # Фотофакт # Достопримечательности Минска

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