Конор Макгрегор дал сыну совет и разделил пользователей соцсетей на два лагеря
Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор объяснил сыну, как следует вести себя в сложной ситуации. Совет ирландца понравился далеко не всем пользователям соцсетей.
Макгрегор поделился на своей странице в Instagram роликом, который набрал почти пять с половиной миллионов просмотров. Во время отдыха в Дубае Конор объяснил своему сыну Корону Джеку, которому пятого мая исполнится четыре года, как следует давать отпор обидчикам.
«Ударь его в ответ. Куда ты собираешься бить его? Ударь его в челюсть. Целься в челюсть и нос, чемпион. Будь быстрым, это то, для чего мы тренируемся», – посоветовал Макгрегор.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Многие комментаторы были недовольны словами бойца. Они заявили, что такой способ решения конфликта в 21 веке является дикарством. Гораздо лучше обсудить проблему и сделать так, чтобы никто не был обижен.
Другие пользователи соцсети не нашли ничего неправильного в словах Конора. По их мнению, неразумно просто принять удар и уйти, словно ничего не было. Именно так ребёнок может и стать тем, кого будут задирать в школе.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Были и те, кто отнёсся к ситуации с юмором.
«Ха, да кому хватит смелости ударить малыша Макгрегора», – написал один из пользователей.
Кстати, знаменитый ирландский боец – счастливый отец двоих детей. Второй ребёнок Макгрегора родился в 2019 году (здесь подробности).