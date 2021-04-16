Конор Макгрегор дал сыну совет и разделил пользователей соцсетей на два лагеря

Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор объяснил сыну, как следует вести себя в сложной ситуации. Совет ирландца понравился далеко не всем пользователям соцсетей.

Макгрегор поделился на своей странице в Instagram роликом, который набрал почти пять с половиной миллионов просмотров. Во время отдыха в Дубае Конор объяснил своему сыну Корону Джеку, которому пятого мая исполнится четыре года, как следует давать отпор обидчикам.

«Ударь его в ответ. Куда ты собираешься бить его? Ударь его в челюсть. Целься в челюсть и нос, чемпион. Будь быстрым, это то, для чего мы тренируемся», – посоветовал Макгрегор.