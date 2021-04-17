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А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта

17 апреля 2021 07:49
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Есть немало шуток на тему того, что же скрывается в земле под головами истуканов на острове Пасхи. Оказывается, ответ на этот вопрос был найден несколько лет назад. 

Как сообщает Artnet News, археологи решили покончить с тайной статуй на острове и начали раскопки. Специалисты действовали осторожно, чтобы ничего случайно не повредить. И когда работа с первой головой была закончена, выяснилось, что у неё есть туловище. Общая высота статуй составила от 3 до 12 метров. 

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта -1

Фото: Easter Island Statue Project 

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта -3

Фото: Easter Island Statue Project 

По информации BBC, в 2019 году также стало известно предназначение статуй. Хотя можно подумать, что они делались просто ради искусства, на самом деле это не основное их предназначение. 

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта -6

Фото: Easter Island Statue Project 

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта -8

Фото: Easter Island Statue Project 

В 11-16 веках жители острова заметили, что возле статуй, которые они возвели рядом с вулканом, лучше растут овощи и фрукты. Тогда местные жители соорудили более тысячи истуканов в разных уголках острова, чтобы повысить урожайность земель. 

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта -11

Фото: Easter Island Statue Project 

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта -13

Фото: Easter Island Statue Project 

Это предположение подтвердили геологи и почвоведы, которые провели анализ почвы возле статуй. Они сделаны из базальтовых пород и повышают содержание кальция и фосфора в земле – ключевых элементов для успешного земледелия. В общем, как заключила почвовед, статуя – не что иное, как своеобразное удобрение. 

А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта -16

Фото: Easter Island Statue Project 

Кстати, совсем недавно в Египте открыли древний затерянный город. Это вторая по значимости находка после гробницы Тутанхамона – здесь подробности.  

# Археология # калейдоскоп # Фотофакт

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