А вы знали, что прячется под головами статуй на острове Пасхи? Тайна раскрыта

Есть немало шуток на тему того, что же скрывается в земле под головами истуканов на острове Пасхи. Оказывается, ответ на этот вопрос был найден несколько лет назад.

Как сообщает Artnet News, археологи решили покончить с тайной статуй на острове и начали раскопки. Специалисты действовали осторожно, чтобы ничего случайно не повредить. И когда работа с первой головой была закончена, выяснилось, что у неё есть туловище. Общая высота статуй составила от 3 до 12 метров.