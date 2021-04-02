Прямой эфир

Мама дарит подарки младшей дочери и фотографирует в этот момент старшую. А как развлекались ваши родители?

02 апреля 2021 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мама четверых детей знает толк в шутках. Женщина дарит подарки своей младшей дочери, а потом фотографирует старшую, которая сдерживается изо всех сил, но завидует. 

Как сообщает The Mirror, 34-летняя Лаура Смайт из британского города Уитлси уже долгое время следует одной забавной традиции. Когда старшей дочери, 9-летней Исле, было три года, её ныне 7-летней сестре Кири был годик. Именно тогда всё и началось. 

Мама дарит подарки младшей дочери и фотографирует в этот момент старшую. А как развлекались ваши родители?-1

Фото: Kennedy News and Media 

В первый день рождения Кири вручили подарок, а Исла, которая находилась рядом, не смогла сдержать зависть. Родители успели запечатлеть это лицо дочки. Кадр им так понравился, что супруги с нетерпением стали ждать следующего года. И ситуация повторилась. 

Мама дарит подарки младшей дочери и фотографирует в этот момент старшую. А как развлекались ваши родители?-4

Фото: Kennedy News and Media 

Когда Исла узнала об этой родительской затее, она заверила их, что теперь будет контролировать свою мимику. Но Лауру и её мужа было не провести. Пока один из супругов фотографировал Кири, другой выжидал момента, чтобы сделать снимок Ислы. И всё получилось вновь. И вот это уже шестилетняя традиция. 

Мама дарит подарки младшей дочери и фотографирует в этот момент старшую. А как развлекались ваши родители?-7

Фото: Kennedy News and Media 

По словам Смайт, друзья семьи тоже смеются с этого выражения зависти, которое появляется на лице старшей дочери пары. Если обычные семейные фотографии мало интересуют людей, то на ежегодное «завистливое выражение» девочки они всегда рады посмотреть. 

Мама дарит подарки младшей дочери и фотографирует в этот момент старшую. А как развлекались ваши родители?-10

Фото: Kennedy News and Media 

«Если мы не можем посмеяться и пошутить, особенно в наше время, мы все будем несчастны, а у меня нет на это времени», – заявила Лаура. 

Мама дарит подарки младшей дочери и фотографирует в этот момент старшую. А как развлекались ваши родители?-13

Фото: Kennedy News and Media 

По словам женщины, она собирается продолжать делать такие фотографии до самого 18-летия Ислы, а затем подарит их дочери вместе с другими смущающими снимками. 

Мама дарит подарки младшей дочери и фотографирует в этот момент старшую. А как развлекались ваши родители?-16

Фото: Kennedy News and Media (7-летняя Кири, 4-летняя Пиппа, 9-летняя Исла) 

Ранее мы рассказывали про девочку, с которой лучше не шутить. Она захотела сменить имя и так серьёзно к этому подошла, что родители не смогли отказать (подробнее здесь).  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные нашли простой способ выявить депрессию. Проверьте, есть ли она у вас
02 апреля 2021 13:12

Учёные нашли простой способ выявить депрессию. Проверьте, есть ли она у вас

Микс тосканских колонн и ажурной резьбы. Показываем удивительную усадьбу в Пуховичском районе
02 апреля 2021 11:48

Микс тосканских колонн и ажурной резьбы. Показываем удивительную усадьбу в Пуховичском районе

Много цветов, в основном розы. Внучка Людмилы Гурченко показала, как выглядит могила бабушки
02 апреля 2021 11:21

Много цветов, в основном розы. Внучка Людмилы Гурченко показала, как выглядит могила бабушки