Мама дарит подарки младшей дочери и фотографирует в этот момент старшую. А как развлекались ваши родители?

Мама четверых детей знает толк в шутках. Женщина дарит подарки своей младшей дочери, а потом фотографирует старшую, которая сдерживается изо всех сил, но завидует. Как сообщает The Mirror, 34-летняя Лаура Смайт из британского города Уитлси уже долгое время следует одной забавной традиции. Когда старшей дочери, 9-летней Исле, было три года, её ныне 7-летней сестре Кири был годик. Именно тогда всё и началось.

Фото: Kennedy News and Media

В первый день рождения Кири вручили подарок, а Исла, которая находилась рядом, не смогла сдержать зависть. Родители успели запечатлеть это лицо дочки. Кадр им так понравился, что супруги с нетерпением стали ждать следующего года. И ситуация повторилась.

Фото: Kennedy News and Media

Когда Исла узнала об этой родительской затее, она заверила их, что теперь будет контролировать свою мимику. Но Лауру и её мужа было не провести. Пока один из супругов фотографировал Кири, другой выжидал момента, чтобы сделать снимок Ислы. И всё получилось вновь. И вот это уже шестилетняя традиция.

Фото: Kennedy News and Media

По словам Смайт, друзья семьи тоже смеются с этого выражения зависти, которое появляется на лице старшей дочери пары. Если обычные семейные фотографии мало интересуют людей, то на ежегодное «завистливое выражение» девочки они всегда рады посмотреть.

Фото: Kennedy News and Media

«Если мы не можем посмеяться и пошутить, особенно в наше время, мы все будем несчастны, а у меня нет на это времени», – заявила Лаура.

Фото: Kennedy News and Media

По словам женщины, она собирается продолжать делать такие фотографии до самого 18-летия Ислы, а затем подарит их дочери вместе с другими смущающими снимками.

Фото: Kennedy News and Media (7-летняя Кири, 4-летняя Пиппа, 9-летняя Исла)