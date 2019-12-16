«Будут жарить улиток на улице». Чем ещё удивят новогодние ярмарки в Минске

Непременный атрибут – это Дед Мороз и Снегурочка, на ярмарке будут аттракционы, а также фотозоны.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: На ярмарках предлагают помимо сувенирной продукции с новогодней тематикой, также продукцию общественного питания, приготовление драников, блинчиков с различными начинками, варится глинтвейн. Это уличная еда, которая сейчас популярна у минчан и гостей столицы.

Можно ли на ярмарке купить продукцию для новогоднего стола?

Нина Емельянова:

Ярмарки носят больше развлекательный характер и купить продукты для того, чтобы приготовить новогодний стол, вы там не сможете. Это для того, чтобы перекусить, согреться на улице, погулять, а за продуктами к столу приглашаем вас в магазины.

Есть ли какие-то новшества в этом году?

Нина Емельянова:

На каждой ярмарке любого покупателя ожидает сюрприз. В настоящее время предприниматели пообещали нам, что будут жарить улиток на улице.

Сколько ярмарок ожидается и где они расположены?

Нина Емельянова:

Две главные ярмарки: одна – на Октябрьской площади – и вторая – на проспекте Победителей возле Дворца спорта. Они будут работать до 15 января 2020 года. В этом году возле Комаровского рынка будет организована с 21 декабря по 1 января большая рождественская ярмарка и в каждом административном районе города будут ярмарки, но они непродолжительные. Кто-то проводит один день, кто-то – два дня, кто-то – неделю. Эта информация будет известна заранее для наших жителей и размещена в интернете.