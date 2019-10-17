Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов

Фотографы запечатлели, как меняются люди, когда им признаются в любви. И это не обязательно вторая половинка. Друзья, дети и даже питомцы тоже приняли участие.

Один сайт знакомств решил выяснить, как любовь влияет на людей. Для этого в студию было приглашено несколько человек, которым сказали, что нужно просто сфотографироваться на портрет.

Когда обычные снимки были сделаны, включались видеозаписи, на которых людям признавались в любви. И они преображались.

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после