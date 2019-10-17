Емельян Пугачёв. Кто и зачем всё запутал в истории русского бунта?

С детства мы представляем себе этого человека народным заступником, борцом с царским режимом. Сочувствуем, что за благое дело лишился головы. Нам его жалко, ибо втемяшили в наше советское сознание, что бедные - хорошие, богатые - плохие. И раз Пугачев был вождем бедноты, он вроде как заслуживает доброй памяти. Даже Пушкин в повести «Капитанская дочка» показал нам Пугачева этаким русским Робин Гудом.

Однако если поразмыслить хорошо над его биографией и совершёнными им делами, наверняка наших симпатий поубавится. Мы увидим другое лицо Емельяна Пугачева. Так всё же что за героя нам предъявила заказная российская история? Где там правда?

Если бы Пугачев с его личными качествами жил среди нас, он вряд ли мог бы рассчитывать на народную любовь и уважение. В подтверждение этому есть факты, от которых нам никуда не деться. Давайте думать. Когда сыну донского казака Емельке Пугачеву исполнилось 18, его, как и положено, призвали на службу. Казаки между военными походами имели право отдыхать дома, и в один из таких отпусков будущий защитник народных интересов решил плюнуть на службу и податься в бега. Он махнул на Урал, к яицким казакам, где витали бунтарский дух и мечты о вольнице. Вы, конечно, знаете этому определение – дезертирство. А бегство из армии в нормальном обществе не считается поступком мужчины. Какое уж тут уважение!

Или ещё. Там, на Южном Урале, Пугачева приняли как равного, такого же страдальца. Но не сиделось на месте беглецу. Поболтавшись без дела по стране, пройдя тюремные коридоры, молодой казак возвращается в яицкие земли. Но на этот раз с легендой, что он на самом деле не мужик с Дона, а законный царь Пётр III – чудом спасшийся супруг императрицы Екатерины II. Сам придумал. Теперь вот жаждет справедливого возвращения на трон и для того собирает войско. В годы смуты самозванцев на Руси было пруд пруди. Одному из них, Лжедмитрию I, даже удалось почти год править в Кремле. Вот и Пугачев туда же: «Собираем войско, берем власть, и я дам простым людям свободу!» Тёмное крестьянство и недовольное царскими законами казачество поверили авантюристу, и покатился по стране русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Предводителем его стал человек, который всех обманул ради удовлетворения своих амбиций. Возможно, историки правы в том, что Пугачеву не столько трон был нужен, сколько лихой кураж и ощущение лидера. Как бы там ни было, согласитесь: от персонажей, которые нам лгут, представляясь не теми людьми, кем являются в действительности, мы предпочитаем держаться подальше, не так ли?!

Лжедмитрий 1. Он в 25 лет захватил власть. Но так ли плох он был для России?

Будет честно на пару слов сделать отступление. Вы что-нибудь слышали о Тартарии? На европейских картах со времен Ивана Грозного эта страна занимала всю Сибирь, гранича на западе с Московией, на юге с Монголией и Китаем. Нам, кстати, в школе об этом почему-то не рассказывали. Так вот есть мнение, что не было в XVIII веке никакого крестьянского восстания, а была война Тартарии против Московского царства. Якобы бунтаря Пугачева придумали летописцы Екатерины II, как и фамилию ему – от слова «пугать», а на самом деле то был тартарийский царь. Авторы этой точки зрения утверждают, что позже версию о восстании против самодержавия подхватили и раскрутили большевистские и советские идеологи, которым было выгодно всеми средствами обличать царизм и оправдывать красный террор. Несчастная эта тётка – история, каждая власть норовит сделать её своей служанкой.

Вернемся к «официальному» Пугачеву. Одни исследователи отмечают его жестокость. Другие пишут, что жители стоящих на пути бунтовщиков городов встречали его хлебом-солью. Ну, а куда несчастным было деваться, если с дымом пожарищ летит по российским просторам молва, что пугачёвцы всё жгут, режут помещиков, чиновников и офицеров, их жён и детей. Не щадят никого: грабят, насилуют, убивают. Так Пугачёв освобождал народ от крепостного ярма и добывал ему свободу.

О личной жизни предводителя тоже всякого найдешь в истории. Была у Емельяна законная жена Софья. Он ещё до службы на ней женился. Пока их муж и отец сражался за народное счастье, она с двумя девочками оставалась в станице. Но поскольку 30-летнему атаману без боевой подруги ну никак, обзавелся он полевой женой - 17-летней Устиньей, дочерью яицкого казака. Что интересно: якобы во время следствия женщины описывали Пугачева по-разному. Одна утверждала, что её любимый среднего роста, широкоплечий и мужиковатый, без зуба спереди, ни писанию, ни чтению не обучен. Другая же рассказывала о своем муже как о высоком худощавом мужчине, много читающем и в военных делах образованном. Вот как это понимать? Который из них Пугачев настоящий?

Верно говорят, что история – это сказки, рассказанные победителями. После того, как голова врага упадет в корзину, о нем можно говорить что угодно. Про Пугачева так напутано, что до сих пор не разобрать, кто он – жестокий злодей или русский Робин Гуд. Смотрите, какой парадокс: в Саранске стоит памятник Пугачеву как народному герою, а в Кунгуре Пермского края – обелиск в честь победы над пугачевским войском. И это в одном государстве. Хотя чему удивляться: в наших городах ещё полно улиц, носящих имена палачей, а рядом - их жертв.

Такое наследство нам досталось.

Что нам делать с этими загадками прошлого?

Ваш В.Д.