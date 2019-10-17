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Девушка с васильками и жёлтый ди-джей. Показываем три новых стрит-арта в Минске

17 октября 2019 07:09
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Анастасия Макеева, корреспондент:
«Урбан мифы» продолжаются. На этот раз галерея уличного искусства переехала из центра на Каменную Горку. В центре внимания – минчанки. Их связь с прошлым и будущим.

Девушка с васильками и жёлтый ди-джей. Показываем три новых стрит-арта в Минске-1

Она прядет кудель, как славянская богиня Мокошь. Нити жизни сливаются во всемирную паутину. В новом мурале от Mutus каждый найдет свою связь с космосом. В таких масштабах пинский художник работает впервые и старается передать философию времени.

Евгений Сосюра, стрит-художник:
Это хорошая идея. Здесь отличное место, три фасада стоят подряд с хорошей обзорностью и площадью.

Девушка с васильками и жёлтый ди-джей. Показываем три новых стрит-арта в Минске-4

Олег Ларичев, организатор международного стрит-арт проекта «Урбан мифы»:
Весь триптих посвящен позитивным изменениям Беларуси в связи с развитием в последние годы IT, как Минск стремительно меняется это все будет показано через образы молодых людей.

Девушка с васильками и жёлтый ди-джей. Показываем три новых стрит-арта в Минске-7

Первой улицу Притыцкого украсила девушка с васильками. Свою героиню сербский художник Artez повстречал на Октябрьской. Фото ожило в 150 литрах акрила. Не помешала даже сердитая осень.

Девушка с васильками и жёлтый ди-джей. Показываем три новых стрит-арта в Минске-10

Олег Ларичев:
Забавная история: были порывы ветра и заляпали машину бывшему полковнику краской. В результате хорошо познакомились и подружились.

К слову, 80% местных жителей преображение панелек восприняли на ура! Мир, Несвиж и столичные музеи вдохновили иностранного гостя на символичный портрет. Продвинутая Анна о своих корнях не забывает. Совушка на рюкзаке и стилизованный орнамент тому подтверждение.

Девушка с васильками и жёлтый ди-джей. Показываем три новых стрит-арта в Минске-13

Олег Ларичев:
Третья работа будет тоже от иностранного художника, она тоже будет в технике фотореализма.

Этот октябрь определенно омолодил Фрунзенский район! Стрит-арт уже засветился в соцсетях и стал новой достопримечательностью. Обновили и культовую Октябрьскую. «Vulica Brasil» подарила нам еще одного желтого гиганта! Теперь ди-джей делает громче во дворике культурного хаба.

Девушка с васильками и жёлтый ди-джей. Показываем три новых стрит-арта в Минске-16

За 6 лет бразильские и белорусские стрит-артисты зажгли на Октябрьской вечное солнце! Остановка в стиле ретро отлично вписалась в галерею под открытым небом. В планах привезти художников из разных точек мира. Сделать город еще ярче, а мысли глубже.

# Стрит-арт # калейдоскоп # Евгений Сосюра # Олег Ларичев # Фотофакт # Художник

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