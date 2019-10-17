Девушка с васильками и жёлтый ди-джей. Показываем три новых стрит-арта в Минске

Анастасия Макеева, корреспондент:

«Урбан мифы» продолжаются. На этот раз галерея уличного искусства переехала из центра на Каменную Горку. В центре внимания – минчанки. Их связь с прошлым и будущим.

Она прядет кудель, как славянская богиня Мокошь. Нити жизни сливаются во всемирную паутину. В новом мурале от Mutus каждый найдет свою связь с космосом. В таких масштабах пинский художник работает впервые и старается передать философию времени. Евгений Сосюра, стрит-художник:

Это хорошая идея. Здесь отличное место, три фасада стоят подряд с хорошей обзорностью и площадью.

Олег Ларичев, организатор международного стрит-арт проекта «Урбан мифы»:

Весь триптих посвящен позитивным изменениям Беларуси в связи с развитием в последние годы IT, как Минск стремительно меняется – это все будет показано через образы молодых людей.

Первой улицу Притыцкого украсила девушка с васильками. Свою героиню сербский художник Artez повстречал на Октябрьской. Фото ожило в 150 литрах акрила. Не помешала даже сердитая осень.

Олег Ларичев:

Забавная история: были порывы ветра и заляпали машину бывшему полковнику краской. В результате хорошо познакомились и подружились. К слову, 80% местных жителей преображение панелек восприняли на ура! Мир, Несвиж и столичные музеи вдохновили иностранного гостя на символичный портрет. Продвинутая Анна о своих корнях не забывает. Совушка на рюкзаке и стилизованный орнамент тому подтверждение.

Олег Ларичев:

Третья работа будет тоже от иностранного художника, она тоже будет в технике фотореализма. Этот октябрь определенно омолодил Фрунзенский район! Стрит-арт уже засветился в соцсетях и стал новой достопримечательностью. Обновили и культовую Октябрьскую. «Vulica Brasil» подарила нам еще одного желтого гиганта! Теперь ди-джей делает громче во дворике культурного хаба.