Маленькая фанатка поговорила с футболисткой и была в восторге. Тогда девочка и подумать не могла, какой её ждёт сюрприз

Маленькая поклонница футбола посетила матч со своей любимой спортсменкой и смогла с ней поздороваться. От радости девочка написала футболистке письмо с благодарностью.

Как сообщает Bored Panda, юная жительница Австралии Калани Лав уже давно восхищается игроками в футбол. Особенно девочка уважает 25-летнюю спортсменку Джесс Хоскинг.