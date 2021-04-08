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Маленькая фанатка поговорила с футболисткой и была в восторге. Тогда девочка и подумать не могла, какой её ждёт сюрприз

08 апреля 2021 14:06
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Маленькая поклонница футбола посетила матч со своей любимой спортсменкой и смогла с ней поздороваться. От радости девочка написала футболистке письмо с благодарностью.

Как сообщает Bored Panda, юная жительница Австралии Калани Лав уже давно восхищается игроками в футбол. Особенно девочка уважает 25-летнюю спортсменку Джесс Хоскинг.

Маленькая фанатка поговорила с футболисткой и была в восторге. Тогда девочка и подумать не могла, какой её ждёт сюрприз -1

Фото: instagram.com/jesshosking 

Калани уговорила маму сходить на игру и во время разминки поздоровалась с Джесс. Спортсменка улыбнулась, поздоровалась в ответ и согласилась сделать совместное фото.

Маленькая фанатка поговорила с футболисткой и была в восторге. Тогда девочка и подумать не могла, какой её ждёт сюрприз -4

Фото: facebook.com/nicole.love.7545708 

Этого хватило, чтобы Калани была буквально на седьмом небе от счастья. Девочка написала целое благодарственное письмо. Лав извинилась, что во время встречи у неё от волнения не получалось говорить. Далее в письме говорится, что Хоскинг – потрясающий игрок. Напоследок Калани добавила, что однажды хочет стать такой же, как Джесс, и тоже играть в футбол.

Маленькая фанатка поговорила с футболисткой и была в восторге. Тогда девочка и подумать не могла, какой её ждёт сюрприз -7

Фото: instagram.com/jesshosking 

Мама Калани взяла у дочери письмо и передала его спортсменке. Девушка была очень растрогана и не могла поверить, что произвела на кого-то такое сильное впечатление. Хоскинг захотела лично прийти в гости к маленькой Лав, чтобы порадовать её ещё больше. План удался – девочка расплакалась от счастья. Джесс обняла свою маленькую фанатку и вручила ей подарки.

Маленькая фанатка поговорила с футболисткой и была в восторге. Тогда девочка и подумать не могла, какой её ждёт сюрприз -10

Фото: instagram.com/jesshosking 

Маленькая фанатка поговорила с футболисткой и была в восторге. Тогда девочка и подумать не могла, какой её ждёт сюрприз -12

Фото: instagram.com/jesshosking 

Маленькая фанатка поговорила с футболисткой и была в восторге. Тогда девочка и подумать не могла, какой её ждёт сюрприз -14

Фото: instagram.com/jesshosking 

С любовью к своим фанатам относится и Криштиану Роналду. Во время встречи с маленьким фанатом спортсмен заступился за него. И примерно через шесть лет ребёнок стал чемпионом страны – подробности здесь

# Футбол # калейдоскоп # Фотофакт

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