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Пёс опрокинул отбеливатель на футболку. И так появилось настоящее искусство

08 апреля 2021 13:08
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Собака зашла в ванную, чтобы попить, но случайно стало художником. И теперь её искусством восхищаются тысячи людей в соцсетях. 

Пользователь Reddit под ником Universe_point является счастливым хозяином 6-летнего пса по имени Аполлон. По словам владельца животного, пёс может сидеть, трястись и ловить угощения с вероятностью успеха до 70 %. 

Пёс опрокинул отбеливатель на футболку. И так появилось настоящее искусство -1

Фото: reddit.com/user/universe_point

Однако не так давно в Аполлоне проснулась творческая жилка. Universe_point не полностью закрыл дверь в ванную и неплотно закрутил крышку отбеливателя. Это привело к тому, что пёс вошёл в ванную, задел бутылку с отбеливателем и опрокинул её. 

Пёс опрокинул отбеливатель на футболку. И так появилось настоящее искусство -4

Фото: reddit.com/user/universe_point

Жидкость вылилась на футболку, на нижнее бельё и на устойчивые к отбеливанию штаны для йоги. И теперь футболка выглядит вот так. 

Пёс опрокинул отбеливатель на футболку. И так появилось настоящее искусство -7

Фото: reddit.com/user/universe_point

Пользователи Reddit оценили произведение собаки. Также нашлись опытные комментаторы, которые посоветовали воспользоваться перекисью и водой, чтобы отбеливатель не разъедал футболку в дальнейшем. 

Пёс опрокинул отбеливатель на футболку. И так появилось настоящее искусство -10

Фото: reddit.com/user/universe_point

Что касается виновника торжества, то он не пострадал. Пёс не стал пробовать на вкус подозрительную жидкость. 

Пёс опрокинул отбеливатель на футболку. И так появилось настоящее искусство -13

Фото: reddit.com/user/universe_point

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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