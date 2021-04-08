Пёс опрокинул отбеливатель на футболку. И так появилось настоящее искусство

Собака зашла в ванную, чтобы попить, но случайно стало художником. И теперь её искусством восхищаются тысячи людей в соцсетях.

Пользователь Reddit под ником Universe_point является счастливым хозяином 6-летнего пса по имени Аполлон. По словам владельца животного, пёс может сидеть, трястись и ловить угощения с вероятностью успеха до 70 %.