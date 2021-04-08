Пёс опрокинул отбеливатель на футболку. И так появилось настоящее искусство
Собака зашла в ванную, чтобы попить, но случайно стало художником. И теперь её искусством восхищаются тысячи людей в соцсетях.
Пользователь Reddit под ником Universe_point является счастливым хозяином 6-летнего пса по имени Аполлон. По словам владельца животного, пёс может сидеть, трястись и ловить угощения с вероятностью успеха до 70 %.
Фото: reddit.com/user/universe_point
Однако не так давно в Аполлоне проснулась творческая жилка. Universe_point не полностью закрыл дверь в ванную и неплотно закрутил крышку отбеливателя. Это привело к тому, что пёс вошёл в ванную, задел бутылку с отбеливателем и опрокинул её.
Фото: reddit.com/user/universe_point
Жидкость вылилась на футболку, на нижнее бельё и на устойчивые к отбеливанию штаны для йоги. И теперь футболка выглядит вот так.
Фото: reddit.com/user/universe_point
Пользователи Reddit оценили произведение собаки. Также нашлись опытные комментаторы, которые посоветовали воспользоваться перекисью и водой, чтобы отбеливатель не разъедал футболку в дальнейшем.
Фото: reddit.com/user/universe_point
Что касается виновника торжества, то он не пострадал. Пёс не стал пробовать на вкус подозрительную жидкость.
Фото: reddit.com/user/universe_point
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