Здесь 20 разных локаций в одном месте. Показываем TikTok-парк для блогеров, где можно снимать фото и видео

Наверняка многие сталкивались с проблемой выбора подходящего места для фотосессии или проведения досуга. Яна и Антон решили этот вопрос за вас. Совсем недавно в столице открыли новое пространство, вмещающее около 20 разных локаций. Это место, которое объединяет известных блогеров, фотографов, видеографов и просто творческих людей. Необычный парк для блогеров показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Яна Мищук, основатель TikTok-парка:

Сейчас популярны такого рода места, где можно прийти и воспользоваться различными комнатами, снимать видео, фотосессии. Поэтому мы очень вдохновились этой идеей и подумали, а почему бы не организовать у нас что-то вот такое интересное в Минске.

Занимательный видеоролик в интернете натолкнул на мысль позаимствовать идею у американцев и сделать похожий проект в наших краях. Яна Мищук:

Это сейчас популярно, модно. Мир переходит в онлайн, и зритель хочет видеть разноплановую, интересную, качественную картинку. Поэтому начали искать пространство для того, чтобы было удобно добраться, и нам нужна была определенная площадь, чтобы это все располагалось в одном месте.

За короткое время эти ребята постарались создать все, что необходимо для качественного контента. Яна Мищук:

Весь проект до запуска мы реализовали за три недели. Сложность состояла в том, чтобы собрать команду из творческих людей: декораторов, дизайнеров, найти материалы, необходимые для воплощения их идей. Но как-то все складывалось: и команда находилась, и решались вопросы по мере их поступления оперативно, быстро, поэтому все уложились. Справились и открыли.

Немного креатива, желания и упорства и все получилось как надо. Здесь каждый подберет место по душе: от легких «обоев» до строгой геометрии. Яна Мищук:

Нам поступают положительные отзывы от посетителей. Все отмечают, что очень много различных локаций для воплощения своих идей, что все это в одном месте.

Организаторы продумали все до мелочей: качественный свет, удобное расположение, необычные фоны. Для любителей сделать селфи на телефон или снять прикольный видеоролик в каждой локации размещены кольцевые лампы. Яна Мищук:

Наша главная цель – создать пространство, где можно воплотить любую идею. Также здесь без ограничений по возрасту, так как все знаем, сейчас очень популярны всякие короткие видео информативного либо же развлекательного характера, то есть младшее поколение увлекается этим. Это такое универсальное пространство с различным дизайном, с различными фонами, где можно прийти и заснять все, что ты хочешь, и в то же время найти единомышленников и создавать разные интересные коллаборации.

Здесь можно организовать любой праздник, провести профессиональные съемки. Услугами фотографа и видеомейкера возможно воспользоваться прямо на месте. Раньше Антон воплощал свои идеи дома, а теперь с радостью готов поделиться опытом с окружающими и даже дать парочку советов новичкам. Антон Антилевский, основатель TikTok-парка, фотограф, видеомейкер:

Самое главное в таких случаях – подготовиться заранее. Подготовить 3-5, а то и 10 рефов. Взять два-три образа, и я вас уверяю: вам двух часов не хватит это все воплотить, потому что будет и много локаций, будут у вас и идеи. Любые задумки можем воплотить и помочь вам их осуществить.