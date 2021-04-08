40 миллионов просмотров. Блогер воззвал к логике и рассмешил людей

Зря в некоторых университетах отменили пары по логике. Вероятно, именно к такому выводу пришёл парень, который был настолько поражён определёнными ситуациями, что решил рассказать о них в соцсетях. Пользователь TikTok Пак Донджу обычно размещает на своей страничке разные музыкальные ролики. Видео пользуются популярностью, поэтому у южнокорейца не было весомого повода менять свой контент. Однако один из случайно увиденных роликов вызвал у Пака такую бурю эмоций, что он решил посвятить свою следующую работу ему.

Фото: tiktok.com/@maroon456

Донджу посмотрел видео, где мужчина разбивает ручку кружки, чтобы освободить провод от зарядного устройства смартфона. Пак при помощи мимики ясно дал понять, что такой способ решения проблемы не подходит. Ведь можно просто отсоединить провод от телефона и не придётся ничего разбивать.

Фото: tiktok.com/@maroon456

Через пару дней молодой человек вновь решил воззвать к логике. На этот раз его внимание привлекла девушка, которая из-за длинных ногтей никак не могла извлечь карточку из банкомата.

Фото: tiktok.com/@maroon456

Парень показал простое и изящное решение проблемы – нужно согнуть пальцы и между ними зажать карточку.

Фото: tiktok.com/@maroon456