40 миллионов просмотров. Блогер воззвал к логике и рассмешил людей
Зря в некоторых университетах отменили пары по логике. Вероятно, именно к такому выводу пришёл парень, который был настолько поражён определёнными ситуациями, что решил рассказать о них в соцсетях.
Пользователь TikTok Пак Донджу обычно размещает на своей страничке разные музыкальные ролики. Видео пользуются популярностью, поэтому у южнокорейца не было весомого повода менять свой контент. Однако один из случайно увиденных роликов вызвал у Пака такую бурю эмоций, что он решил посвятить свою следующую работу ему.
Фото: tiktok.com/@maroon456
Донджу посмотрел видео, где мужчина разбивает ручку кружки, чтобы освободить провод от зарядного устройства смартфона. Пак при помощи мимики ясно дал понять, что такой способ решения проблемы не подходит. Ведь можно просто отсоединить провод от телефона и не придётся ничего разбивать.
Фото: tiktok.com/@maroon456
Через пару дней молодой человек вновь решил воззвать к логике. На этот раз его внимание привлекла девушка, которая из-за длинных ногтей никак не могла извлечь карточку из банкомата.
Фото: tiktok.com/@maroon456
Парень показал простое и изящное решение проблемы – нужно согнуть пальцы и между ними зажать карточку.
Фото: tiktok.com/@maroon456
Пользователи соцсети признались, что хотя в продемонстрированных ситуациях нет ничего необычного, некоторые из них после просмотра «поучительных» роликов Пака просто плакали от смеха. Комментаторы попросили блогера записать ещё несколько похожих видео.
Кстати, недавно мы рассказывали про смешную ситуацию, которой могло бы не случиться, если бы люди помнили про логику. Курьер доставил посылку так, что она заблокировала дверь.
Получательнице пришлось выбираться на улицу через окно – здесь подробности.