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Максим Виторган показал фотографию подросшего 4-летнего Платона

14 ноября 2020 14:10
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Новости России. Российский актёр опубликовал на своей странице в Instagram фотографию младшего сына.

«Дофамин + серотонин», – подписал публикацию артист.

Максим Виторган показал фотографию подросшего 4-летнего Платона -1

Фото: instagram.com/mvitorgan

Подписчики Виторгана мгновенно засыпали его комментариями. Пользователи отметили, что Платон унаследовал лучшие черты обоих родителей и растёт очень красивым.

Напомним, сын Ксении Собчак и Максима Виторгана родился 18 ноября 2016 года.

В 2019 году родители Платона развелись, но сохранили тёплые отношения и вместе занимаются воспитанием сына (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Максим Виторган # Ксения Собчак # Платон Виторган-Собчак # Фотофакт

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