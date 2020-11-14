Максим Виторган показал фотографию подросшего 4-летнего Платона

Новости России. Российский актёр опубликовал на своей странице в Instagram фотографию младшего сына.

Подписчики Виторгана мгновенно засыпали его комментариями. Пользователи отметили, что Платон унаследовал лучшие черты обоих родителей и растёт очень красивым.

Напомним, сын Ксении Собчак и Максима Виторгана родился 18 ноября 2016 года.