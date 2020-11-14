Максим Виторган показал фотографию подросшего 4-летнего Платона

Новости России. Российский актёр опубликовал на своей странице в Instagram фотографию младшего сына.
«Дофамин + серотонин», – подписал публикацию артист.
Новости России. Российский актёр опубликовал на своей странице в Instagram фотографию младшего сына.
«Дофамин + серотонин», – подписал публикацию артист.
Фото: instagram.com/mvitorgan
Подписчики Виторгана мгновенно засыпали его комментариями. Пользователи отметили, что Платон унаследовал лучшие черты обоих родителей и растёт очень красивым.
Напомним, сын Ксении Собчак и Максима Виторгана родился 18 ноября 2016 года.
В 2019 году родители Платона развелись, но сохранили тёплые отношения и вместе занимаются воспитанием сына (здесь подробнее).