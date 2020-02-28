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Не выходя из дома. Мама нашла странный способ поиграть с ребёнком на улице

28 февраля 2020 14:40
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Женщина была занята домашними делами, но не хотела оставлять ребёнка без внимания. Выход матери из положения вызвал улыбки у тысяч людей. 

На YouTube-канале ViralHog опубликовано видео, на кадрах которого показывается ребёнок, качающийся на качелях. 

Не выходя из дома. Мама нашла странный способ поиграть с ребёнком на улице-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog 

Самое интересное в том, что к качелям привязана длинная верёвка, за которую с четвёртого этажа дёргает женщина. Таким образом мама может играть с ребёнком, не выходя из дома. 

Автор видео пояснил, что действие происходит в российском городе Белгороде. В комментариях ряд пользователей усомнился, что на качелях действительно находится ребёнок, а другие отметили находчивость женщины. 

Не выходя из дома. Мама нашла странный способ поиграть с ребёнком на улице-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog 

Ранее мы рассказывали о другой находчивой маме.

Чтобы отвлечь малыша, она использовала свою картонную копию – подробнее здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Видеофакт

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