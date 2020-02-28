Не выходя из дома. Мама нашла странный способ поиграть с ребёнком на улице

Женщина была занята домашними делами, но не хотела оставлять ребёнка без внимания. Выход матери из положения вызвал улыбки у тысяч людей.
На YouTube-канале ViralHog опубликовано видео, на кадрах которого показывается ребёнок, качающийся на качелях.
Женщина была занята домашними делами, но не хотела оставлять ребёнка без внимания. Выход матери из положения вызвал улыбки у тысяч людей.
На YouTube-канале ViralHog опубликовано видео, на кадрах которого показывается ребёнок, качающийся на качелях.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog
Самое интересное в том, что к качелям привязана длинная верёвка, за которую с четвёртого этажа дёргает женщина. Таким образом мама может играть с ребёнком, не выходя из дома.
Автор видео пояснил, что действие происходит в российском городе Белгороде. В комментариях ряд пользователей усомнился, что на качелях действительно находится ребёнок, а другие отметили находчивость женщины.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog
Ранее мы рассказывали о другой находчивой маме.
Чтобы отвлечь малыша, она использовала свою картонную копию – подробнее здесь.