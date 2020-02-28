Не выходя из дома. Мама нашла странный способ поиграть с ребёнком на улице

Женщина была занята домашними делами, но не хотела оставлять ребёнка без внимания. Выход матери из положения вызвал улыбки у тысяч людей.

На YouTube-канале ViralHog опубликовано видео, на кадрах которого показывается ребёнок, качающийся на качелях.