Елизавета Боярская впервые появилась беременной на фото

Новости России. Елизавета Боярская показала округлившийся живот.
Актриса опубликовала снимок в Instagram и рассказала, что любит зиму.
Новости России. Елизавета Боярская показала округлившийся живот.
Актриса опубликовала снимок в Instagram и рассказала, что любит зиму.
Фото: instagram.com/lizavetabo
Елизавета Боярская и ее муж – Максим Матвеев – скоро станут родителями второго ребенка. Супруги воспитывают 6-летнего сына.
Елизавета Боярская:
Первая рабочая зимняя неделя! Поехали! Обожаю декабрь – мой самый любимый месяц в году.
Фото лайкнули более 50 тысяч раз.
Фото: instagram.com/lizavetabo
Подписчики отметили, что актриса светится от счастья и очень похорошела.
Первое фото сына в соцсетях: как Боярская и Матвеев отдыхали в Испании (читать далее).