Елизавета Боярская впервые появилась беременной на фото

Новости России. Елизавета Боярская показала округлившийся живот. Актриса опубликовала снимок в Instagram и рассказала, что любит зиму.

Фото: instagram.com/lizavetabo

Елизавета Боярская и ее муж – Максим Матвеев – скоро станут родителями второго ребенка. Супруги воспитывают 6-летнего сына. Елизавета Боярская:

Первая рабочая зимняя неделя! Поехали! Обожаю декабрь – мой самый любимый месяц в году. Фото лайкнули более 50 тысяч раз.

Фото: instagram.com/lizavetabo