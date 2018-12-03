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Елизавета Боярская впервые появилась беременной на фото

03 декабря 2018 15:43
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Новости России. Елизавета Боярская показала округлившийся живот.

Актриса опубликовала снимок в Instagram и рассказала, что любит зиму.

Елизавета Боярская впервые появилась беременной на фото -1

Фото: instagram.com/lizavetabo

Елизавета Боярская и ее муж – Максим Матвеев – скоро станут родителями второго ребенка. Супруги воспитывают 6-летнего сына.

Елизавета Боярская:
Первая рабочая зимняя неделя! Поехали! Обожаю декабрь – мой самый любимый месяц в году.

Фото лайкнули более 50 тысяч раз.

Елизавета Боярская впервые появилась беременной на фото -4

Фото: instagram.com/lizavetabo

Подписчики отметили, что актриса светится от счастья и очень похорошела.

Первое фото сына в соцсетях: как Боярская и Матвеев отдыхали в Испании (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Елизавета Боярская

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