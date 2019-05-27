Ревность: почему она появляется и как с ней бороться?

Любой психолог скажет: гармоничный союз держится на трёх китах – любовь, уважение и доверие. В отношениях с противоположным полом Кристина обжигалась не единожды. Все её любовные истории развивались по одному сценарию: влюблялась, привыкала, а вот довериться партнёру никак не получалось. Кристина Крупская:

При отношениях с молодыми людьми у меня постоянно есть какое-то недоверие, я не могу перестать контролировать личную жизнь человека. Я постоянно проверяю, куда он ходит, с кем ходит, какие у него друзья. Вследствие чего у нас постоянные скандалы и мы расстаёмся.

Как гласит пословица: доверяй, но проверяй. Многие мнительные особы, точно так же, как наша героиня, включают режим «тотального контроля» и начинают страдать паранойей: тайно просматривать личную почту своей половинки, подслушивать звонки, подозревая её в неверности.

Марина Прохорова, психолог:

В быту принято ассоциировать доверие-недоверие с темой измен, какого-то интереса на стороне. Я хотела бы акцентировать внимание на том, что пара всегда сталкивается с какими-то сложностями. Очень важно, чтобы в трудный момент в жизни их партнёр не сказал: ой нет, это не для меня.

Такое может возникнуть и на ранних стадиях отношений. Поэтому не стоит сразу демонстрировать чрезмерную открытость. Ведь при первых склоках, желая уколоть побольнее, партнёр может специально надавить на душевную мозоль. Вследствие обремененный горьким опытом своему новому избраннику не решится открывать самые потаённые уголки души. Марина Прохорова:

Человека как-то это испугает, когда вы обнажились преждевременно. Важно, всё-таки, постепенно, планомерно сближаться и узнавать друг друга.

Степень эмоциональной близости формируется ещё в детстве. Недополучив тепла и внимания от родителей, человека во взрослой жизни может преследовать навязчивая идея, что его обязательно ранят, потому как он не достоин хорошего отношения к себе. Таким личностям проще запереть своё сердце на тысячу замков. Марина Прохорова:

Здесь такие темы могут вскрываться, как: кто я, насколько я ценен, чего я хочу, а могу ли я получить то, что я хочу и, соответственно, в зависимости от этого отношения человек выбирает партнёра.