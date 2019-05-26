Как не толстеть во время отпуска? Учёные придумали лёгкий способ

Новости США. Учёные из университета Джорджии придумали способ, как не толстеть во время отпуска. Для этого нужно ежедневно взвешиваться.

Как сообщает EurekAlert! со ссылкой на журнал Obesity, исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 111 добровольцев от 18 до 65 лет. Испытуемым была поставлена задача поддерживать свой вес на протяжении двух месяцев.

По завершении эксперимента выяснилось, что регулярно взвешивавшиеся люди либо похудели (в среднем на 800 г), либо удержали свой вес. Не приближавшиеся к весам добровольцы в среднем потолстели на 2,2 кг.

Учёные предположили, что частые взвешивания мотивируют людей больше времени уделять спорту и меньше есть.

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