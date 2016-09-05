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Литературная лавочка: Якуба Колоса теперь можно послушать в центре города

05 сентября 2016 19:48
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Новости Беларуси. Лирическая пауза: в центре Минска оборудовали скамью, на которой бесплатно можно почитать и послушать произведения Якуба Коласа

в исполнении народного артиста Беларуси, артиста Национального академического театра имени Янки Купалы Геннадия Овсянникова.

В записях есть отрывок из трилогии «На росстанях», из поэм «Новая зямля» и «Сымон-музыка», а также стихотворения. Литературная лавочка создана ко Дню города и Дню белорусской письменности в рамках проекта «Я Мiнск», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Присядешь просто, и слушаешь. Так хорошо – ничего вокруг не замечаешь, сидишь и просто слушаешь. Спасибо городу за это, за то, что придумали такое. Побольше бы таких мест.

Я считаю, что это очень символично, что на площади Якуба Колоса находятся такие лавочки, где можно послушать произведения Якуба Колоса.

# калейдоскоп # Арт-проекты

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