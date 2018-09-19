Почему Кейт Миддлтон редко появляется на публике с собранными волосами

Кейт Миддлтон известна своими идеальными прическами, но герцогиня Кембриджская редко появляется на публике с собранными волосами.

Как сообщает The Daily Mail, фанаты королевской семьи заметили, что Кейт редко собирает волосы в конский хвост или пучок, в то время как Меган Маркл часто предпочитает такие прически.

Иногда волосы герцогини Кембриджа собраны, но это обычно происходит, когда Кейт надевает головной убор на свадьбы или скачки.

Причиной этому может послужить шрам на голове Кейт Миддлтон, который она получила в результате операции в детстве. Впервые шрам заметили в 2011 году. Тогда его ошибочно приняли за неудачный результат наращивания волос.