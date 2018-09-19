Почему Кейт Миддлтон редко появляется на публике с собранными волосами
Кейт Миддлтон известна своими идеальными прическами, но герцогиня Кембриджская редко появляется на публике с собранными волосами.
Как сообщает The Daily Mail, фанаты королевской семьи заметили, что Кейт редко собирает волосы в конский хвост или пучок, в то время как Меган Маркл часто предпочитает такие прически.
Иногда волосы герцогини Кембриджа собраны, но это обычно происходит, когда Кейт надевает головной убор на свадьбы или скачки.
Причиной этому может послужить шрам на голове Кейт Миддлтон, который она получила в результате операции в детстве. Впервые шрам заметили в 2011 году. Тогда его ошибочно приняли за неудачный результат наращивания волос.
После этого Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что шрам является результатом «детской операции», однако, какую процедуру перенесла герцогиня, не подтвердили.
Джон Скрарр, консультант-хирург больницы Листера в Лондоне, сказал, что шрам вряд ли может быть получен в результате удаления опухоли. «Я действительно сомневаюсь, что это было какое-то серьезное заболевание, я бы сказал, что он связан с удалением родимого пятна».
У принца Уильяма также есть шрам на голове в форме зигзага, который он называет «шрам Гарри Поттера». Он получил его после неудачной игры в гольф в 13 лет.
Наследник престола рассказал, что иногда шрам незаметен, но бывает, что люди замечают его. «Меня ударили, когда я играл в гольф с моим другом. Мы были на зеленом поле, и тут из ниоткуда появился мяч и ударил меня в голову».
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