«Лучшее утро в моей жизни». Соболенко провела победную фотосессию в Ботаническом саду Мельбурна

Новости Беларуси. «Это лучшее утро в моей жизни», – так коротко описала послевкусие победы на Australian Open Арина Соболенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.