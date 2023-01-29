«Лучшее утро в моей жизни». Соболенко провела победную фотосессию в Ботаническом саду Мельбурна

Новости Беларуси. «Это лучшее утро в моей жизни», – так коротко описала послевкусие победы на Australian Open Арина Соболенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Это лучшее утро в моей жизни», – так коротко описала послевкусие победы на Australian Open Арина Соболенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фотосессию устроили в Ботаническом саду Мельбурна. Именно этот город нашей спортсменке подарил первый титул «Большого шлема» в карьере. За теннисистку мы болели всей страной.
28 января белоруска переиграла чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Одиннадцатая победа Соболенко подряд в 2023 году вернет ее с пятого посева на рекордное в карьере второе место мирового рейтинга после польки Иги Свентек.
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