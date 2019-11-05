Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти свою семью и жеребёнка

Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти своих сородичей и жеребенка.
По информации The Sun, животное поскакало в горящую конюшню, где в огненную ловушку были пойманы другие лошади.
Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти своих сородичей и жеребенка.
По информации The Sun, животное поскакало в горящую конюшню, где в огненную ловушку были пойманы другие лошади.
Скриншот из видео
Поступок попал на видео. Лошадям удалось выбраться на шоссе, они бросились в обратную от пожара сторону, подальше от огня.
Скриншот из видео
Работники фермы эвакуировали животных во время возгорания. Густой дым заполонил воздух. Именно в этот момент одна из лошадей сорвалась и побежала спасть близких, чтобы увести их в безопасное место.
В итоге все лошади на ранчо были спасены, кроме одной, которая во время галопа сломала ноги.
Скриншот из видео
Животных пришлось спасать из-за лесного пожара. Он охватил юг Калифорнии, жители были эвакуированы.
Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом (читать далее).