Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти свою семью и жеребёнка

По информации The Sun, животное поскакало в горящую конюшню, где в огненную ловушку были пойманы другие лошади.

Лошадь бросилась в горящую конюшню, чтобы спасти своих сородичей и жеребенка.

Поступок попал на видео. Лошадям удалось выбраться на шоссе, они бросились в обратную от пожара сторону, подальше от огня.

Работники фермы эвакуировали животных во время возгорания. Густой дым заполонил воздух. Именно в этот момент одна из лошадей сорвалась и побежала спасть близких, чтобы увести их в безопасное место.

В итоге все лошади на ранчо были спасены, кроме одной, которая во время галопа сломала ноги.