Локации для фотосессий. Прогулялись с фотографом по Минску и нашли несколько красивых мест

Лето – лучшее время для сочных фотосессий. Как поймать тот самый кадр и где в столице можно прогуляться с фотоаппаратом, мы поинтересовались у фотографа-любителя Максима Шитова, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Лето – лучшее время для сочных фотосессий. Как поймать тот самый кадр и где в столице можно прогуляться с фотоаппаратом, мы поинтересовались у фотографа-любителя Максима Шитова, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Максим Шитов, фотограф:
Троицкое предместье, Лошицкий парк, Красный дворик на Немиге, Национальная библиотека. Можно снимать, в принципе, где угодно. Были бы желание и идея.
Впрочем, мы нашли еще более колоритную локацию для бэкстейджа – «Птичий остров». За что его так любят минчане и почему он приглянулся нашему герою – давайте узнаем.
Максим Шитов:
Интересное место – заповедник птиц. Можно увидеть разных птиц, которых больше нигде в Беларуси не увидишь. Да и в целом, Комсомольское озеро, набережная тоже красивое место.
Пора бы перейти от слов к делу. Ракурс, резкость, щелчок затвора – и коллекция пополняется новыми снимками. Но есть здесь и другие, не менее достойные модели.
Анна Сушкова, корреспондент:
Максим, расскажите, давно увлекаетесь фото- и видеосъемкой, какая история у вашего хобби?
Максим Шитов:
Папа как-то купил фотоаппарат – такая «мыльница» продвинутая. Я попробовал пофоткать, поснимать – понравилось. Потом в конце 2018 года я начал заниматься этим более профессионально. Я относительно поздно этим занялся, причем потом я начал изучать тему: выдержка, диафрагма и прочее.
Анна Сушкова:
Я думаю, после «мыльницы» уже было посерьезнее что-то.
Максим Шитов:
Вот, перед вами фотоаппарат. Это уже посерьезнее. Иногда практикую еще видеосъемку, но это больше просто для души.
К слову, такие яркие кадры получаются далеко не сразу. Зачастую сначала приходится преодолеть психологический барьер.
Максим Шитов:
Сейчас я фотографирую людей. В основном девушек. Много очень зажатых людей, которые стесняются себя, своей фигуры, своей внешности. Начинается куча комплексов у людей. Надо от этого избавляться.
Анна Сушкова:
А если человек зажат, что помогает расслабиться, вернуть настроение?
Максим Шитов:
Допустим, побеседовать с ним, повеселить, анекдоты порассказать, какие-то приколы, и человек начинает уже раскрываться.
Уловить настоящие эмоции – главная задача мастера. Ну а от модели требуются непринужденность и искренность. Как же это совместить? Все просто: достаточно каждому погрузиться в любимое дело.
Максим Шитов:
Был у меня такой проект, это моя задумка, назывался «Minsk bike-women». Девушки, кто ездит на велосипедах, собирались, я их фотографировал.
Анна Сушкова:
Какие еще есть задумки творческие? Что хотелось бы поснимать?
Максим Шитов:
Много всего можно поснимать на самом деле. Допустим, хотелось бы попробовать больше песчаный карьер какой-нибудь – такие места немного экстремальные. В воду залезть, в грязь залезть. Не студийные, а странные, я бы сказал даже, съемки.
Встретили мы в зеленом уголке мегаполиса и еще желающих сделать пару-тройку селфи на фоне природы.
Шир, певец:
Именно этот парк один из самых красивых парков в Минске. Я здесь бываю очень редко, но этот парк я очень люблю. Здесь очень много красивых мест, плюс к этому, локации, в которые можно просто прийти отдохнуть. При этом мне очень приятно, что летом здесь всегда прохладно.
Подсказал известный белорусский исполнитель и несколько лайфхаков для интересных фотосессий.
Шир:
Все должно быть «лайф» – живое. Не хочется идти ни на какую студию и локацию. Достаточно, когда тот же самый рапс растет огромным полем. Можно прийти и сделать кучу фотографий. Плюс к этому, я знаю, что сейчас ошибочно как-то так получилось вырастить огромное количество маков. Недавно наткнулся в Instagram. Знаю, что очень многие приезжали туда на это маковое поле, чтобы можно было сделать красивую фотосессию для себя.
Легкий летний образ и отличное настроение – вот то, что для этого понадобится. Ну и, конечно, максимум естественности.
Анна Сушкова:
Максим, какие твои любимые фотографы, у которых ты учился, учишься?
Максим Шитов:
Интересный такой фотограф, я про него прочитал, Питер Линдберг. Он довольно-таки в зрелом возрасте стал известным. Он фотографировал без ретуши. Он, наверное, всех знаменитостей перефоткал. Вот такой вот парадокс. Он тоже считал, что нужно быть собой, что это все лишнее. Ему как-то даже удалось редакцию журнала убедить, что это возможно.
Анна Сушкова:
И ты поддерживаешь его идею?
Максим Шитов:
Вообще, да. Надо быть собой, не надо стесняться. Надо стремиться к естественности.
Так что берите на заметку. И, несмотря на погоду за окном, заряжайтесь от этого июля позитивом на все сто.
Максим Шитов:
Ловите лето и получайте классные кадры. Всего вам самого доброго!