Сколько это можно терпеть? Бабушка устала, что её внук не ходит на свидания и устроила всё сама

Мужчина прожил два года без серьёзных отношений. Поняв, что дело плохо, в игру вступила его бабушка. Как сообщает The Irish Sun, последние серьёзные отношения 28-летнего Скотта Лефевера из Брентвуда (Великобритания) закончились примерно два года назад. С тех пор мужчина несколько раз бывал на свиданиях, но ни с одной девушкой долго не общался. Такое положение дел Лефевера беспокоило, но совсем чуть-чуть.

Фото: East News Press Agency

А вот бабушка Скотта, у которой уже пятеро внуков и трое правнуков, решительно настроена увидеть на своём веку ещё как минимум одного правнука. 82-летняя Трина Лазарус пришла к выводу, что на внука полагаться нельзя, поэтому взяла ситуацию в свои руки. И вскоре её тайна раскрылась. В один из дней Лефевер получил от друзей насмешливые сообщения. Приятели писали, что у Скотта очень смешной аккаунт в Tinder. Мужчина растерялся, ведь он не создавал себе страничку в популярном приложении. Однако получилось как в шутке: «Видишь суслика? И я – нет. А он есть».

Фото: East News Press Agency

Лефевер на самом деле нашёл свой аккаунт в Tinder. Оказалось, что это проделки хитрой бабульки. Прочитав описание, Скотт понял, что его бабушка решила поразить его будущих партнёрш честностью. «Привет, я Трина, бабушка Скотта. Он ни с кем не встречается почти два года, и я думаю, что ему нужна моя помощь, поэтому я разместила его здесь, чтобы найти ему девушку. Ему 28 лет, детей нет, прекрасный внук, очень неухоженный, ему нужна девушка, которая умеет готовить, если только вы не любите запечённую фасоль. Он очень трудолюбивый и прекрасно умеет заваривать чай, ему нравится смотреть телевизор, не спортивный мальчик, но любит прогулки. Его любимое блюдо – китайская еда на вынос. Вот и всё, если хотите узнать больше, проведите пальцем вправо», – говорилось в описании профиля.

Фото: East News Press Agency