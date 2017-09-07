«Судья позвонила сказать спасибо за эмоции»: интервью гимнастки Екатерины Галкиной

«НУЖНО РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ» Художественная гимнастика – ее стихия! И хоть выступать на взрослом помосте Екатерина Галкина начала всего 4 года назад – сегодня она в лидерах национальной сборной, призер чемпионатов мира и Европы! Так, на днях белорусская грация завоевала «серебро» на чемпионате мира в итальянском Пезаро! А путь в большой спорт начался совершенно случайно. Маленькая Катя любила смотреть и копировать выступления гимнасток и фигуристок по телевизору, и родители решили направить энергию ребенка в нужное русло…

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы:

Мы приехали в Центр олимпийской подготовки. Перепутали двери. Потому что первый зал, который я видела при входе, – зал спортивной гимнастики. Сначала нужно было повернуть направо, затем был длинный, длинный коридор. И пошли прямо по этому коридору. Так пришли в зал по художественной гимнастике. Меня спросили: «Нравится?» «Да, мне нравится!» Ну и все, решила остаться там. Мне было тогда 5 лет.

8-часовые тренировки по будням и строгие диеты… Спорт – это самодисциплина и борьба с самим собой. Но сильный характер и огромное желание девочки побороли все «но» и «зачем» и привели на Олимпийские игры!

Екатерина Галкина:

Перед самой собой как-то неудобно. Чем-то заниматься долго-долго, а потом сказать: «Ай, да ну его!»

Спорт учит взрослеть раньше времени? Екатерина Галкина:

Да, на 100%. Это очень большая ответственность в 15 лет на чемпионат Европы выходить. 5 тысяч зрителей на тебя смотрят. Нужно работать над собой. Психология... Это тоже непросто. «ВСЕ ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ СНАЧАЛА»

Все испытания в жизни нам даются во имя развития и новых высот. Терпение всегда получает вознаграждение. Случилось так, что в 2011 году спортсменка перенесла операцию на сердце, тогда пришлось все начинать заново… Екатерина Галкина:

Мне нельзя было банально волноваться. Нельзя было наклоняться вниз. Мне нельзя было ни в коем случае быстрым шагом ходить. А самое главное – мне нельзя было болеть. Это был январь. Зима. И я месяц практически вообще из дома не выходила. Спустя три месяца я просто пришла в зал. И настолько все показалось чужим... Хотя прошло не очень много времени. И все действительно пришлось пройти сначала. «В ИСПАНИИ ФАНАТЕЮТ ОТ НАШЕГО ВИДА СПОРТА»

Для Екатерины Галкиной художественная гимнастика – это прежде всего искусство, а потом спорт! Безупречная техника скучна без эмоций, а рассказывать на языке пластики свою историю зрителям и придумывать новое – вот, что захватывает гимнастку. И поклонники, и судьи ей отвечают взаимностью!

Екатерина Галкина:

Не так давно во Вроцлаве после соревнований я почему-то решила помыть голову в раковине. И тут зазвонил телефон. Неизвестный номер. Это была судья. Позвонила просто сказать спасибо за эмоции. Не часто услышишь такие вещи. В Испании вообще фанатеют от нашего вида спорта. На гала-шоу собирается невероятное количество людей. Все фанаты пытаются хоть как-то спуститься к нам вниз. Нас всегда ограждают. Нас всегда выводят с полицией, потому что просто могут затоптать. Но все равно это очень приятно.

Девочка как-то прислала письмо с просьбой отослать ей обратно автограф. И вместе с этим прислала мне пакетик чая, календарик и, по-моему, ручку, чтобы не соврать. Это тоже так интересно! Детки стараются, пишут. «ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ»

Какие у вас есть хобби интересные, помимо спорта?