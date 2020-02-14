Звезда YouTube рассказала, как в детстве столкнулась с травлей и пережила её

Звезда YouTube спустя десять лет рассказала, как столкнулась с травлей. Именно тогда 13-летняя Ребекка Блэк из Калифорнии стала интернет-звездой, выпустив клип на песню «Friday». Как сообщает Daily Mail, видео благодаря нелепому видеоряду и банальному тексту является одним из рекордсменов того времени по числу дизлайков. Став объектом насмешек, девушка столкнулась с волной негатива в соцсетях, а в реальности ее ждали издевательства от сверстников. Спустя почти 10 лет, 22-летняя Ребекка написала открытое письмо, адресованное более юной себе, которая находилась в глубокой депрессии, стыдилась себя и подвергалась бесконечным нападкам в школе.

Ребекка в соцсетях рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась после выхода клипа: «Девять лет назад я выложила в интернете музыкальный клип «Friday». Больше всего я бы хотела вернуться в те дни и поговорить с 13-летней собой, которая сильно стыдилась себя и боялась всего на свете. Или с 15-летней собой, которая столкнулась с депрессией, но это не было с кем обсудить. Поговорить с 17-летней собой, которую забрасывали едой в школе, а может с 19-летней собой, с которой отказывались работать абсолютно все продюсеры и авторы песен». Девушка продолжила: «Или же с позавчерашним «я», которое испытывало отвращение от собственного отражения в зеркале. Я все чаще пытаюсь напоминать себе, что каждый день предоставляет новые возможности изменить реальность и воспрянуть духом. Может показаться странным, что я решила написать об этом здесь, но честность помогает чувствовать себя лучше». Ребекку ждали годы полные мучений, а все из-за забавной выходки, совершенной еще ребенком. Девочка училась в средней школе, когда впервые услышала о музыкальном лейбле ARK Music Factory. Они оказывали услуги по написанию текстов песен, съемке и монтаже музыкального видео.

Фото: instagram.com/msrebeccablack

В компанию чаще всего обращались за помощью в создании музыкальных клипов богатые родители подростков из Лос-Анджелеса. В феврале 2011 года, всего через месяц после загрузки клипа Ребекки на YouTube-канал, он стал вирусным, а зрители начали оставлять комментарии, высмеивающие девочку. Со временем стало лишь хуже: девушке начали приходить угрозы физической расправы, она была вынуждена перейти на домашнее обучение из-за издевательств в школе. Ребекка уже рассказывала о том, через что ей пришлось пройти. В интервью певица заявила, что популярность в сети стала определяющим фактором в ее становлении. «У всех есть как хорошие, так и плохие моменты в жизни. Это в порядке вещей. Но тогда я была лишь ребенком», – заявила Ребекка. «Безусловно, негативная реакция повлияла на мое взросление как в хорошем, так и в плохом ключе. Из этого выросли все мои подростковые комплексы, но благодаря этому я стала тем, кто я есть. Это было очень странное приключение. Правда, не самое легкое и приятное. Я привлекла не совсем то внимание, которое хотела бы получить, будучи 13-летним подростком».

Фото: instagram.com/msrebeccablack