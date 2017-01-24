Девочка из «Звонка» напугала покупателей бытовой техники в Нью-Йорке

Новости США. В преддверие выхода на экраны фильма «Звонки» продюсеры приквела разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке. Актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов «Звонок», спрятали за одним из телевизоров.





Промоакция выложена на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

1 февраля 2017 года на экраны выйдет фильм «Звонки» – приквел хоррора «Звонок 2». Режиссером фильма ужасов стал Ф. Хавьер Гутьеррес. В фильме повествуется о детстве главного антагониста серии, девочки Самары Морган, а также о происхождении таинственной видеокассеты, после просмотра которой умирали люди.