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Девочка из «Звонка» напугала покупателей бытовой техники в Нью-Йорке

24 января 2017 11:23
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Новости США. В преддверие выхода на экраны фильма «Звонки» продюсеры приквела разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке.  Актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов «Звонок», спрятали за одним из телевизоров. 

Промоакция выложена на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

1 февраля 2017 года на экраны выйдет фильм «Звонки» – приквел хоррора «Звонок 2». Режиссером фильма ужасов стал Ф. Хавьер Гутьеррес. В фильме повествуется о детстве главного антагониста серии, девочки Самары Морган, а также о происхождении таинственной видеокассеты, после просмотра которой умирали люди.

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино

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