«Будет лучше, если ты не будешь хрустеть попкорном»: Кончаловский обратился к зрителям фильма «Рай»

Новости России. Через свою страничку в социальной сети режиссер Кончаловский обратился к зрителям фильма «Рай». Андрей Сергеевич попросил во время просмотра картины не отвлекаться на еду и напитки и не мешать другим зрителям своим хрустом и хлюпаньем.

Мировая премьера состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский был удостоен «Серебряного льва» за режиссуру. Картина уже получила премию российской кинокритики «Белый слон» и выдвинута на национальную кинонаграду «Золотой Орел».

Лента уже вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В одном интервью Андрей Кончаловский подчеркнул, что его фильм «не о Холокосте, а о природе зла», которое особенно опасно, когда человек творит его, думая, что делает добро.