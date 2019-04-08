Курочка ряба. История о людях, которые не знали, что делать с богатством

Широкой общественности уже давно известна история одной пожилой пары, которая всю жизнь горбатились, дожила до седин, а так ничего толком и не имела: пенсии едва хватает на творожок, ЖКХ и лекарства. Хотя была возможность пожить в достатке.

Но люди этот шанс упустили.

Напомним: жили - были дед да баба… И никакого такого богатства они не скопили своим ударным трудом. Разве что была у них одна радость – курица ряба. Вот как-то болталась домашняя птица без дела по двору и вдруг опа! – снесла яйцо. Оно оказалось золотым. Не Фаберже, но всё же большая удача. Как у глупой курицы это получилось и кто был петух – никто не знает. Иначе любой предприимчивый сосед давно бы эту курицу спёр и создал из нее сверхприбыльный бизнес-проект. А поскольку случилось это единственный раз, то дело не получило широкого общественного резонанса и никто на несушку не покусился.

Старикам ради спокойного сна сдать бы добычу государству и получить как за найденный клад свои 25 процентов стоимости. А жалко. Или продать кому втихаря, да купить что полезное для хозяйства. Словом, на куриное творчество можно было немного пожить как люди. Так нет же, им пришло в голову его разбить. Видно, есть было нечего, посему решили пустить на ужин. Сначала хозяин пытался - ничего не вышло. Потом баба взялась - не разбила. Так яйцо и лежало бы до наших дней, если бы не мышь. Она бежала мимо и нечаянно задела его хвостом. Яйцо упало и разбилось вдребезги.

Увидев это, старики заплакали. Интересненькое дело: то сами намучались колотить его об стол, то теперь слёзы льют. Спрашивается, где логика?! Да в этой сказке не только с логикой, а и с законами природы проблемы. Во-первых, с чего бы это обычной курице нестись яйцами из металла? Ни на одной из отечественных птицефабрик за всю историю птицеводства подобных прецедентов не случалось. Во-вторых, золото ж – не хрусталь, как оно может разбиться?

Взглянув боковым своим зрением на страдания стариков, курица сжалилась и пообещала снести новое яйцо. Правда, на сей раз простое – с белком и желтком в обычной скорлупе. От такого продукта пенсионерам хоть польза будет – видимо, решила она.

И она права: если люди не умеют распорядиться богатством, нечего им его давать, пусть питаются яйцами.

Ваш В.Д.