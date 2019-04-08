«Я поняла, для чего родилась». Боярская и Матвеев трогательно поздравили сына с 7-летием

Елизавета Боярская отметила, что в день рождения старшего сына она «поняла, для чего родилась. Для того, чтобы быть мамой». Также актриса поблагодарила супруга.

Родители трогательно поздравили мальчика в соцсетях и опубликовали семейное фото. На снимке семья стоит у праздничного торта, который оформлен в стиле сказок о Гарри Поттере.

Новости России. Старшему сыну Елизаветы Боярской и Максима Матвеева исполнилось семь лет.

Максим Матвеев на своей странице рассказал, какой диалог состоялся у него с сыном в день рождения мальчика.

Максим Матвеев:

Диалог...

– Андрюх, сегодня у тебя День Рождения!! Я понимаю, немного волнительно... Цифра серьезная... Тебе исполняется 6 лет...

– Пааап… Вообще-то уже 7...

– ....КАААААК?!??! УЖЕЕЕЕ?!?

Он также обратился к жене. «Спасибо за... (а дальше цитата, ставшая классикой). Люблю вас!!!»

Подписчики отметили, что мальчик похож и на маму, и на папу. Боярская и Матвеев долго не показывали лицо сына в соцсетях и только недавно начали публиковать семейные снимки.

Максим Матвеев показал фото сына в соцсетях (смотрите здесь).

В декабре 2018 года в семье актеров было пополнение: пара стала родителями сына Гриши.