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«Я поняла, для чего родилась». Боярская и Матвеев трогательно поздравили сына с 7-летием

08 апреля 2019 08:20
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Новости России. Старшему сыну Елизаветы Боярской и Максима Матвеева исполнилось семь лет.    

Родители трогательно поздравили мальчика в соцсетях и опубликовали семейное фото. На снимке семья стоит у праздничного торта, который оформлен в стиле сказок о Гарри Поттере.    

Елизавета Боярская отметила, что  в день рождения старшего сына она «поняла, для чего родилась. Для того, чтобы быть мамой». Также актриса поблагодарила супруга.    

«Я поняла, для чего родилась». Боярская и Матвеев трогательно поздравили сына с 7-летием -1

Фото: instagram.com/lizavetabo

Максим Матвеев на своей странице рассказал, какой диалог состоялся у него с сыном в день рождения мальчика.  

Максим Матвеев:
Диалог...
– Андрюх, сегодня у тебя День Рождения!! Я понимаю, немного волнительно... Цифра серьезная... Тебе исполняется 6 лет...
– Пааап… Вообще-то уже 7...
– ....КАААААК?!??! УЖЕЕЕЕ?!? 

Он также обратился к жене. «Спасибо за... (а дальше цитата, ставшая классикой). Люблю вас!!!»  

Подписчики отметили, что мальчик похож и на маму, и на папу. Боярская и Матвеев долго не показывали лицо сына в соцсетях и только недавно начали публиковать семейные снимки.  

Максим Матвеев показал фото сына в соцсетях (смотрите здесь).  

В декабре 2018 года в семье актеров было пополнение: пара стала родителями сына Гриши.  

# Звезды # калейдоскоп # Елизавета Боярская # Максим Матвеев # Фотофакт

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