«Я поняла, для чего родилась». Боярская и Матвеев трогательно поздравили сына с 7-летием

Новости России. Старшему сыну Елизаветы Боярской и Максима Матвеева исполнилось семь лет.
Родители трогательно поздравили мальчика в соцсетях и опубликовали семейное фото. На снимке семья стоит у праздничного торта, который оформлен в стиле сказок о Гарри Поттере.
Елизавета Боярская отметила, что в день рождения старшего сына она «поняла, для чего родилась. Для того, чтобы быть мамой». Также актриса поблагодарила супруга.
Фото: instagram.com/lizavetabo
Максим Матвеев на своей странице рассказал, какой диалог состоялся у него с сыном в день рождения мальчика.
Максим Матвеев:
Диалог...
– Андрюх, сегодня у тебя День Рождения!! Я понимаю, немного волнительно... Цифра серьезная... Тебе исполняется 6 лет...
– Пааап… Вообще-то уже 7...
– ....КАААААК?!??! УЖЕЕЕЕ?!?
Он также обратился к жене. «Спасибо за... (а дальше цитата, ставшая классикой). Люблю вас!!!»
Подписчики отметили, что мальчик похож и на маму, и на папу. Боярская и Матвеев долго не показывали лицо сына в соцсетях и только недавно начали публиковать семейные снимки.
Максим Матвеев показал фото сына в соцсетях (смотрите здесь).
В декабре 2018 года в семье актеров было пополнение: пара стала родителями сына Гриши.