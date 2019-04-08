«Неуважительное отношение к родителям». Женщины назвали самые неприятные мужские черты

Новости США. Пользовательницы Reddit назвали несколько раздражающих мужских черт, которые самим парням обычно кажутся привлекательными.

Одна из пользовательниц заявила, что её раздражает, когда при знакомстве парни сразу начинают рассказывать, какие типы девушек им нравятся, а какие – нет.

Другая пользовательница вспомнила, что её бывший парень пытался впечатлить её тем, что начал половую жизнь в 12 лет. По словам девушки, она не увидела в этом ничего хорошего. С ней согласились и другие читательницы Reddit, отметив, что их не интересует, когда молодой человек впервые вступил в половые отношения.

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Также было высказано мнение, что грубость мужчин не украшает. По словам автора комментария, она бы всегда предпочла доброго парня злому. Пользовательницы добавили, что хвастовство об участии в драках или попадании в тюрьму также не идёт на пользу мужчинам.

Одна из пользовательниц пожаловалась, что парни присылают ей свои эротические фотографии так часто, словно это их визитки. Девушка подчеркнула, что она не желает получать подобные снимки и попросила парней прекратить.

Среди других неприятных мужских черт пользовательницы отметили плевки на асфальт и неуважительное отношение к родителям.

Летом 2018 года мы рассказывали об исследовании, в котором учёные выяснили наиболее привлекательный для противоположного пола возраст.