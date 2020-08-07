Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети
Новости Великобритании. В Сеть попали фотографии девушки-двойника Майкла Джексона. Снимки в свой Twitter выложила пользователь под ником Lorun.
Самым известным двойником Майкла Джексона считался Серхио Кортес. На своём сходстве со звездой он и построил свою карьеру.
Фото: instagram.com/sergiocortesparra
Однако в первых числах августа пользователи социальных сетей обнаружили фотографии молодой девушки, которая могла бы конкурировать с Кортесом по степени идентичности с Джексоном.
Вот как выглядит женская версия певца.
Фото: twitter.com/Lorunelisabeth
Фото: twitter.com/Lorunelisabeth
Интернет-комментаторам такие фотографии понравились. Девушку называли Микаэлой Джексон и писали, что это дочь исполнителя.
Но сходство с поп-иконой оказалось ненастоящим. Если посмотреть на другие фотографии в профиле Lorun, то можно увидеть, что она совсем не похожа на короля поп-музыки. Да и сама девушка в другой публикации намекнула, что с образом поп-иконы она схитрила.
Фото: twitter.com/Lorunelisabeth
Фото: twitter.com/Lorunelisabeth
Популярность взлетела вверх благодаря мобильному приложению, с помощью которого можно стать двойником не только Майкла Джексона, но и других известных персон.
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