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Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти – страшные кадры

30 апреля 2019 11:02
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Группа из пяти косаток напала на самку кита и ее детеныша. Молодой кит отчаянно пытался уплыть, пока мать защищала его.  

По информации Daily Mail, атака была запечатлена при помощи беспилотника. Драматичные кадры показывают, как хищники таранят, окружают и убивают детеныша.  

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти – страшные кадры-1

Морской биолог Нэнси Блэк сказала, что самка серого кита и ее детеныш направлялись в более прохладные воды на Аляске, когда проходили через залив Монтерей. Здесь семья попала в засаду.  

Блэк объяснила, что этот район является одной из самых опасных частей путешествия, когда киты проходят над «подводным каньоном Монтерей» – районом, где живут косатки.  

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти – страшные кадры-4

Обычно матери и их детеныши остаются довольно близко к берегу во время миграции, потому что здесь безопаснее, а еды – в изобилии.  

Однако когда животные сталкиваются с заливом Монтерей, им становится все труднее оставаться рядом с побережьем.  

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти – страшные кадры-7

Косатки плавают по заливу и поджидают момент, чтобы воспользоваться уязвимостью молодых китов в открытой воде.  

Мать изо всех сил старалась защитить своего детеныша во время нападения, которое длилось четыре часа. Все это время она пыталась отбиться от косаток.  

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти – страшные кадры-10

На видео видно, как касатки быстро подплывают к киту, чтобы отдалить его от матери. Детеныша серьезно ранили.  

Блэк сказала, что такая атака вполне нормальна для дикой природы. «Это действительно было столкновение в море. Хотя грустно думать, что серые киты становятся добычей, мы должны помнить, что косаткам приходится есть, чтобы выжить. Это свидетельство взаимосвязи разных существ океана и круговорота жизни».  

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти – страшные кадры-13

Эксперты говорят, что залив Монтерей особенно опасен для серых китов в это время года. Косатки часто посещают район в поисках пищи весной, поскольку у серых китов весенняя миграция на Аляску.    

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (смотрите здесь).    

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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