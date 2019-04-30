Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти – страшные кадры

Группа из пяти косаток напала на самку кита и ее детеныша. Молодой кит отчаянно пытался уплыть, пока мать защищала его. По информации Daily Mail, атака была запечатлена при помощи беспилотника. Драматичные кадры показывают, как хищники таранят, окружают и убивают детеныша.

Морской биолог Нэнси Блэк сказала, что самка серого кита и ее детеныш направлялись в более прохладные воды на Аляске, когда проходили через залив Монтерей. Здесь семья попала в засаду. Блэк объяснила, что этот район является одной из самых опасных частей путешествия, когда киты проходят над «подводным каньоном Монтерей» – районом, где живут косатки.

Обычно матери и их детеныши остаются довольно близко к берегу во время миграции, потому что здесь безопаснее, а еды – в изобилии. Однако когда животные сталкиваются с заливом Монтерей, им становится все труднее оставаться рядом с побережьем.

Косатки плавают по заливу и поджидают момент, чтобы воспользоваться уязвимостью молодых китов в открытой воде. Мать изо всех сил старалась защитить своего детеныша во время нападения, которое длилось четыре часа. Все это время она пыталась отбиться от косаток.

На видео видно, как касатки быстро подплывают к киту, чтобы отдалить его от матери. Детеныша серьезно ранили. Блэк сказала, что такая атака вполне нормальна для дикой природы. «Это действительно было столкновение в море. Хотя грустно думать, что серые киты становятся добычей, мы должны помнить, что косаткам приходится есть, чтобы выжить. Это свидетельство взаимосвязи разных существ океана и круговорота жизни».