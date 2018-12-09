Экстренно госпитализированный певец Лев Лещенко рассказал о своём самочувствии

Новости России. Утром 9 декабря Льва Лещенко экстренно доставили в больницу. Сейчас ему лучше.
Как сообщает РИА Новости, артист собирался выступить на конкурсе «На благо мира», но внезапно почувствовал недомогание. Лещенко экстренно госпитализировали.
Фото: instagram.com/leshchenko_lv
В настоящее время певец чувствует себя нормально. В понедельник артист собирается выступить на концерте памяти Владимира Шаинского в Кремле.
Осенью 2018 года Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия.
«Артистка почувствовала себя плохо, появилось головокружение, тошнота, рвота» (подробнее здесь).