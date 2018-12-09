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Экстренно госпитализированный певец Лев Лещенко рассказал о своём самочувствии

09 декабря 2018 09:10
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Новости России. Утром 9 декабря Льва Лещенко экстренно доставили в больницу. Сейчас ему лучше.  

Как сообщает РИА Новости, артист собирался выступить на конкурсе «На благо мира», но внезапно почувствовал недомогание. Лещенко экстренно госпитализировали.  

Экстренно госпитализированный певец Лев Лещенко рассказал о своём самочувствии-1

Фото: instagram.com/leshchenko_lv  

В настоящее время певец чувствует себя нормально. В понедельник артист собирается выступить на концерте памяти Владимира Шаинского в Кремле.  

Осенью 2018 года Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия.  

«Артистка почувствовала себя плохо, появилось головокружение, тошнота, рвота» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Лев Лещенко

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