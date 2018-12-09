Экстренно госпитализированный певец Лев Лещенко рассказал о своём самочувствии

Новости России. Утром 9 декабря Льва Лещенко экстренно доставили в больницу. Сейчас ему лучше.

Как сообщает РИА Новости, артист собирался выступить на конкурсе «На благо мира», но внезапно почувствовал недомогание. Лещенко экстренно госпитализировали.