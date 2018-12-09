Как выбрать шапку по форме лица, чтобы не выглядеть в ней нелепо
На улице стабильно держится мороз, поэтому выходить из дома без головного убора никак нельзя. Если вы до сих пор не утеплились, то предлагаем скорее это сделать. Сейчас самое время, чтобы прогуляться по магазинам. А для того, чтобы быстро выбрать шапку, мы подготовили для вас пару советов.
Некоторые девушки думают, что им не подходит никакой тип головных уборов, но это неправда. Под любую форму лица можно подобрать шапку, главное – знать основные правила подбора, ориентируясь на лицо, фигуру, рост.
Овальная форма лица
Такое лицо считается идеалом. Девушке с овальной формой лица подходят почти все типы головных уборов, поэтому если вам так повезло, то можно опираться только на личные предпочтения, а не искать головной убор, который скорректирует лицо.
Источник фото: https://www.instagram.com/reesewitherspoon/
Треугольная форма лица
Такое лицо отличается высоким лбом, скулами, маленьким и вытянутым подбородком. Стилисты утверждают, что девушкам с треугольной формой лица лучше не покупать головные уборы из тонкого трикотажа, который сильно обтягивает голову. Хорошо будут смотреться береты, надетые асиметрично. Шапки плотной вязки, а также знаменитые шапки-ушанки. Необходимо следить за тем, чтобы шапка не создавала лишний объем в верхней части лица.
Источник фото: https://www.instagram.com/victoriabonya/
Круглая форма лица
Круглая форма известна плавными линиями, которые соединяют лоб, скулы и подбородок. Длина и ширина лица отличаются немного, а самое широкое место на лице такого типа – скулы. Для того, чтобы скорректировать круглую форму, стоит обратить внимание на те модели головных уборов, которые объемны и могут «вытянуть» лицо. Избегать стоит облегающих шапок, шляп без полей и бандан. Хорошо подойдут береты, если надеть их асиметрично.
Источник фото: https://www.instagram.com/selenagomez/
Квадратная форма лица
Для такого типа лица головной убор подобрать тоже достаточно легко. Здесь следует помнить то, что объем, который создает шапка, должен находиться на затылке, а лоб необходимо открыть. Кепки, шапки-ушанки тоже будут смотреться выигрышно, поэтому не стоит бояться таких моделей. Избегайте широкополых шляп и тех фасонов головных уборов, которые сильно закрывают лоб.
Источник фото: https://www.instagram.com/parishilton
Прямоугольная форма лица
Девушки с такой формой лица отличаются широким лбом и вытянутым подбородком. Чтобы скорректировать такое лицо, необходимо его «расширить» по линии скул. Неплохо будут смотреться объемные шапки с отворотом, которые закроют лоб. Невысокие меховые шапки, а также шляпы с широкими полями.
Источник фото: https://www.instagram.com/keti_one_official
Кроме формы лица, обратите внимание на ваше телосложение и рост. Стилисты утверждают, что, например, высоким и худым девушкам отлично подойдут широкополые шляпы. Женщины со средним и низким ростом отлично смотрятся в объемных шляпках с узкими полями. Если вы хотите увеличить свой рост, то рассмотрите такой вариант, как шапки с помпонами. Если у вас пышные формы, то обратите внимание на шляпы с жесткими и узкими полями.
P.S. Не берите за основу только модные тенденции, помните, что вещь должна подходить именно вам: подчеркивать достоинства, скрывать недостатки.