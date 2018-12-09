Как выбрать шапку по форме лица, чтобы не выглядеть в ней нелепо

На улице стабильно держится мороз, поэтому выходить из дома без головного убора никак нельзя. Если вы до сих пор не утеплились, то предлагаем скорее это сделать. Сейчас самое время, чтобы прогуляться по магазинам. А для того, чтобы быстро выбрать шапку, мы подготовили для вас пару советов.

Некоторые девушки думают, что им не подходит никакой тип головных уборов, но это неправда. Под любую форму лица можно подобрать шапку, главное – знать основные правила подбора, ориентируясь на лицо, фигуру, рост.

Овальная форма лица

Такое лицо считается идеалом. Девушке с овальной формой лица подходят почти все типы головных уборов, поэтому если вам так повезло, то можно опираться только на личные предпочтения, а не искать головной убор, который скорректирует лицо.