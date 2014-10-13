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Крупнейшая выставка роз открылась в Эквадоре

13 октября 2014 08:13
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Покупатели со всего мира приехали в столицу Эквадора, чтобы прогуляться мимо благоухающих стендов Международной цветочной выставки. Это крупнейшее в своём роде мероприятие для Латинской Америки проводится здесь раз в два года. Уникально оно ещё и тем, что здесь, как говорят организаторы, показывают крупнейшую в мире экспозицию роз. Павильон занимает площадь в 12 тысяч квадратных метров, что эквивалентно размеру трёх футбольных полей. В этом году самой популярной розой стала трецветная. Делают такие цветы на заказ. Оттенки можно выбирать любые. Например, эти выполнены в цветах флага Эквадора. Такие розы иногда заказывают футбольные клубы в честь особых мероприятий.

Свою продукцию здесь представляют, в основном, эквадорские производители цветов — около 200 компаний. Сюда, чтобы найти самые большие и лучшие розы, приезжают покупатели из более 35 стран мира. Впрочем, другие цветы также представлены в большом ассортименте. Помимо цветов, здесь есть и товары, которые из них производятся. Например, розовый мармелад и ликeры. 

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Цветы # калейдоскоп # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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