Кофейня из сериала «Друзья» открылась в Пекине

Прошло 10 лет с тех пор, как был снят последний эпизод популярного молодежного сериала «Друзья».

По всему миру он объединил около 50 миллионов телезрителей и вырастил не одно поколение тинейджеров. История шестерых друзей, таких милых, веселых и смешных, покорила многих.

Из серии в серию Рейчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс встречались за чашечкой кофе в уютной кофейне с оранжевым диваном и зелеными креслами, чтобы рассказать о своих заботах, победах и переживаниях. За десять сезонов кофейня «Central Perk» стала родной и любимой не только для героев, но и для телезрителей.

Благодаря навязчивым фанатам подобные заведения начали создаваться по всему миру. Пекин не стал исключением. В столице Китая фанаты ситкома тоже смогут посетить любимое заведение «друзей». Желающие смогут отведать кофе, и даже посмотреть сериал.

Также кофейни «Central Perk» популярны и в Европе. Узнаваемая вывеска с двумя дымящимися чашками кофе весит над входом в кофейню в Женеве, в Нью-Йорке, в Киеве и многих других городах.

В пекинской «Central Perk», как и во многих других кофейнях, главным украшением интерьера остаются оранжевый диванчик и фирменные чашки.