Китайские фермеры создают модели героев фильма «Трансформеры»

В одной из деревень в окрестностях города Чжанцю провинции Шаньдун фермеры создают модели героев фильма «Трансформеры» из автомобильных запчастей. По словам главного мастера и проектировщика роботов, для сооружения одной модели необходимо большое количество автозапчастей, чтобы собрать робота высотой не более полуметра требуется свыше 500 деталей.



Влечение китайских фермеров к изобретательству - один из признаков экономического роста этой страны. Уже много лет китайские фермеры, инженеры и бизнесмены реализуют амбициозные проекты по созданию домашних подводных лодок, вертолетов, роботов, систем безопасности, оружия и многого другого. Часть изобретателей творят ради интереса, другие мечтают разбогатеть.