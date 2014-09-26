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Китайские фермеры создают модели героев фильма «Трансформеры»

26 сентября 2014 09:28
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В одной из деревень в окрестностях города Чжанцю провинции Шаньдун фермеры создают модели героев фильма «Трансформеры» из автомобильных запчастей. По словам главного мастера и проектировщика роботов, для сооружения одной модели необходимо большое количество автозапчастей, чтобы собрать робота высотой не более полуметра требуется свыше 500 деталей.

Влечение китайских фермеров к изобретательству - один из признаков экономического роста этой страны. Уже много лет китайские фермеры, инженеры и бизнесмены реализуют амбициозные проекты по созданию домашних подводных лодок, вертолетов, роботов, систем безопасности, оружия и многого другого. Часть изобретателей творят ради интереса, другие мечтают разбогатеть.

# Фотофакт # калейдоскоп # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева # Изобретения

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