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Бой подушками в Калифорнийском университете побил прошлый рекорд Гиннеса

09 октября 2014 09:07
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Первокурсники Калифорнийского университета в Ирвайне отложили свои учебники и ноутбуки и взялись за подушки. Студенты решили установить мировой рекорд Гиннесса по самой массовой битве этими неопасными предметами.

В общей сложности удалось собрать армию из 4200 «подушечных гладиаторов». Это превысило предыдущий рекорд, установленный шведами год назад. Тех набралось лишь 3813.

И хотя привычных перьев, разлетающихся в разные стороны, здесь не видно (подушки синтетические), зрелище вполне эффектное и напоминает настоящий бой. В соответствии с правилами Книги Гиннесса, длится он 60 секунд.

Подобные драки подушками уже стали для первокурсников Калифорнийского университета своего рода традицией. Только что поступивших студентов здесь называют «муравьедами». Это животное является талисманом этого учебного заведения. 

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное # Студенты # Малика Джумаева

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