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Ребёнок начинал плакать, если мама уходила. Женщина нашла хитрый способ отвлечь внимание младенца

24 сентября 2020 12:03
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Мама не могла оставить свою малышку даже на пару минут, потому что она сразу начинала плакать. Но затем женщине на ум пришла хитрая идея.

Как сообщает Metro, 25-летняя Софи Джонс вынуждена была постоянно носить свою 8-недельную дочь с собой. Девочка заливалась слезами, едва переставала чувствовать прикосновение маминых рук.

Ребёнок начинал плакать, если мама уходила. Женщина нашла хитрый способ отвлечь внимание младенца -1

Фото: Kennedy News and Media 

Уставшая Софи стала размышлять, как можно отвлечь дочь, чтобы немного отдохнуть. На глаза Джонс попались перчатки, и женщину озарила гениальная мысль. Молодая мама наполнила перчатку рисом, убаюкала дочь, а затем положила на неё своё изделие.

Ребёнок начинал плакать, если мама уходила. Женщина нашла хитрый способ отвлечь внимание младенца -4

Фото: Kennedy News and Media 

Софи не могла поверить, что трюк сработал. Чувствуя тяжесть перчатки с рисом, малышка приняла её за мамину руку и спокойно спала. Теперь Джонс собирается постепенно отучать дочь от постоянного присутствия мамы.

Ребёнок начинал плакать, если мама уходила. Женщина нашла хитрый способ отвлечь внимание младенца -7

Фото: Kennedy News and Media 

Ранее мы рассказывали о другой находчивой маме. Женщина сделала свою картонную копию, чтобы ускользнуть от бдительного сына (здесь подробнее).

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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