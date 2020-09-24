Ребёнок начинал плакать, если мама уходила. Женщина нашла хитрый способ отвлечь внимание младенца

Мама не могла оставить свою малышку даже на пару минут, потому что она сразу начинала плакать. Но затем женщине на ум пришла хитрая идея.

Как сообщает Metro, 25-летняя Софи Джонс вынуждена была постоянно носить свою 8-недельную дочь с собой. Девочка заливалась слезами, едва переставала чувствовать прикосновение маминых рук.