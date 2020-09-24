Ребёнок начинал плакать, если мама уходила. Женщина нашла хитрый способ отвлечь внимание младенца
Мама не могла оставить свою малышку даже на пару минут, потому что она сразу начинала плакать. Но затем женщине на ум пришла хитрая идея.
Как сообщает Metro, 25-летняя Софи Джонс вынуждена была постоянно носить свою 8-недельную дочь с собой. Девочка заливалась слезами, едва переставала чувствовать прикосновение маминых рук.
Фото: Kennedy News and Media
Уставшая Софи стала размышлять, как можно отвлечь дочь, чтобы немного отдохнуть. На глаза Джонс попались перчатки, и женщину озарила гениальная мысль. Молодая мама наполнила перчатку рисом, убаюкала дочь, а затем положила на неё своё изделие.
Фото: Kennedy News and Media
Софи не могла поверить, что трюк сработал. Чувствуя тяжесть перчатки с рисом, малышка приняла её за мамину руку и спокойно спала. Теперь Джонс собирается постепенно отучать дочь от постоянного присутствия мамы.
Фото: Kennedy News and Media
Ранее мы рассказывали о другой находчивой маме. Женщина сделала свою картонную копию, чтобы ускользнуть от бдительного сына (здесь подробнее).