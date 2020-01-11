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Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных

11 января 2020 11:01
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Новости Японии. Зона отчуждения вокруг ядерного реактора в Фукусиме стала местом обитания множества животных. Некоторые из них попали на камеры. 

Как сообщает UGA Today, наблюдение помогает лучше понимать, как природа реагирует на катастрофы подобные тем, что произошли в Фукусиме и Чернобыле. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных-1

Фото: University of Georgia 

Сотрудники Университета Джорджия использовали сеть из 106 камер, которые четыре месяца фотографировали происходящее и сделали 267 тысяч снимков. Также есть видеозапись

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных-4

Фото: University of Georgia 

В зоне вокруг реактора было обнаружено более 20 разных видов, включая диких кабанов, макак, лис, японских зайцев, фазанов и енотовидных собак. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных-7

Фото: University of Georgia 

По словам одного из профессоров, их результаты являются первым доказательством того, что на заражённой территории благополучно обитают дикие животные. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных-10

Фото: University of Georgia 

Отмечается, что зверей заметно больше в тех областях, где людей нет совсем. Например, в безлюдной зоне было сделано 26 тысяч снимков кабанов. В местах, где людей мало, – 13 тысяч. Там, где живут люди, – 7 тысяч. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных-13

Фото: University of Georgia 

В исследовании не изучалось здоровье животных, только их количество и территория обитания. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных-16

Фото: University of Georgia 

Кстати, ранее стало известно, что в отсутствие людей в Чернобыле размножаются редкие лошади Пржевальского.

За четыре года их численность удвоилась – здесь подробнее

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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