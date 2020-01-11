Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных

Новости Японии. Зона отчуждения вокруг ядерного реактора в Фукусиме стала местом обитания множества животных. Некоторые из них попали на камеры. Как сообщает UGA Today, наблюдение помогает лучше понимать, как природа реагирует на катастрофы подобные тем, что произошли в Фукусиме и Чернобыле.

Фото: University of Georgia

Сотрудники Университета Джорджия использовали сеть из 106 камер, которые четыре месяца фотографировали происходящее и сделали 267 тысяч снимков. Также есть видеозапись.

Фото: University of Georgia

В зоне вокруг реактора было обнаружено более 20 разных видов, включая диких кабанов, макак, лис, японских зайцев, фазанов и енотовидных собак.

Фото: University of Georgia

По словам одного из профессоров, их результаты являются первым доказательством того, что на заражённой территории благополучно обитают дикие животные.

Фото: University of Georgia

Отмечается, что зверей заметно больше в тех областях, где людей нет совсем. Например, в безлюдной зоне было сделано 26 тысяч снимков кабанов. В местах, где людей мало, – 13 тысяч. Там, где живут люди, – 7 тысяч.

Фото: University of Georgia

В исследовании не изучалось здоровье животных, только их количество и территория обитания.

Фото: University of Georgia