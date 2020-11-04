Мужчина помог другу успокоить ребёнка и стал звездой. Теперь его умоляют играть роль «плохого парня»

Мужчина попросил друга помочь успокоить ребёнка. И знакомый уставшего отца справился настолько хорошо, что теперь у него есть небольшой бизнес.

Как сообщает Oddity Central, всё началось с того, что китаец попросил своего друга о помощи. Мужчина сказал, что если его чадо немного припугнуть, то ребёнок станет послушнее. Всё получилось настолько успешно, что счастливый папа рассказал об этом всем своим друзьям.