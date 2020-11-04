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Мужчина помог другу успокоить ребёнка и стал звездой. Теперь его умоляют играть роль «плохого парня»

04 ноября 2020 09:04
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Мужчина попросил друга помочь успокоить ребёнка. И знакомый уставшего отца справился настолько хорошо, что теперь у него есть небольшой бизнес.

Как сообщает Oddity Central, всё началось с того, что китаец попросил своего друга о помощи. Мужчина сказал, что если его чадо немного припугнуть, то ребёнок станет послушнее. Всё получилось настолько успешно, что счастливый папа рассказал об этом всем своим друзьям.

Мужчина помог другу успокоить ребёнка и стал звездой. Теперь его умоляют играть роль «плохого парня»-1

Фото: Oddity Central 

Так 27-летний Ло Цинцзюнь из китайского города Лишуй, провинция Чжэцзян, стал знаменитостью. Ещё несколько родителей захотели проверить его «успокивающие» методы на своих детях.

Ло записывал видео, на кадрах которых с максимально суровым лицом предупреждал ребят, что если они не будут послушными, то он придёт за ними. Дети мгновенно соглашались вынести мусор, отправиться спать, сделать уроки или съесть невкусные, но полезные овощи.

Жители Китая просто в восторге от того, насколько большой эффект Цинцзюнь оказывает на их малышей. Родители регулярно пользуются услугами «плохого парня». Однако не все считают правильным воспитывать детей таким образом.

Мужчина помог другу успокоить ребёнка и стал звездой. Теперь его умоляют играть роль «плохого парня»-4

Фото: Oddity Central 

Например, профессор психологии Классического университета Центрального Китая считает, что подобное запугивание может плохо сказаться на здоровье детей.

Кстати, ранее мы рассказывали об отце, который воспитывал свою дочку с любовью. Но теперь девушке сложно найти себе молодого человека – подробности здесь.

# Дети и родители # калейдоскоп # Ло Цинцзюнь # Фотофакт

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