Обзор лучших граффити-работ Беларуси

Белорусский стрит-арт на мировой карте занимает достойное место. Наших художников знают за рубежом, иностранные граффитисты с удовольствием принимают участие в фестивалях уличного искусства, которые проводятся у нас.

Пожалуй, самый известный из них – «Urban Mythas». Суть проекта в том, что художники приезжают в Минск «пустыми»: без каких-либо заготовок. И только после несколько дней, проведённых в столице, начинают работу, опираясь на свои впечатления от страны, города, людей, народных легенд и тому подобного. Поэтому особенность белорусских граффити – отражение в них нашей Родины. Многие картины содержат белорусские орнаменты и другие элементы белорусской культуры.

Самым известным детищем этого фестиваля является картина «Человек без имени» – она вошла в Топ-10 самых популярных стрит-арт работ 2015 года по версии авторитетного интернет-издания Streetartnews. Это граффити находится на улице Воронявского. И создал её греческий художник INO.