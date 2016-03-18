Обзор лучших граффити-работ Беларуси
Белорусский стрит-арт на мировой карте занимает достойное место. Наших художников знают за рубежом, иностранные граффитисты с удовольствием принимают участие в фестивалях уличного искусства, которые проводятся у нас.
Пожалуй, самый известный из них – «Urban Mythas». Суть проекта в том, что художники приезжают в Минск «пустыми»: без каких-либо заготовок. И только после несколько дней, проведённых в столице, начинают работу, опираясь на свои впечатления от страны, города, людей, народных легенд и тому подобного. Поэтому особенность белорусских граффити – отражение в них нашей Родины. Многие картины содержат белорусские орнаменты и другие элементы белорусской культуры.
Самым известным детищем этого фестиваля является картина «Человек без имени» – она вошла в Топ-10 самых популярных стрит-арт работ 2015 года по версии авторитетного интернет-издания Streetartnews. Это граффити находится на улице Воронявского. И создал её греческий художник INO.
Фото. Работа INO в рамках «Urban Mythas»
А этот шедевр создал британско-австралийский уличный художник Гидо ванн Хельтен. Граффити можно увидеть на стене здания по улице Рабкоровская.
Фото. Работа Гидо ванн Хельтена в рамках «Urban Mythas»
В 2014 году группа активистов, которая развивает стрит-арт движение в Беларуси, организовала еще один видный проект – «Must Act – Must Art» фестиваль. Проходит он сразу в 6 городах: в Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно, Барановичах и Рогачеве.
Во время проведения этой акции белорусские художники впервые получили возможность легально выбрать в городе большой объект и реализовать свои креативные идеи.
Фото. Работа Mutus в Гомеле в рамках «Must Act – Must Art»
Сейчас в белорусских городах множество прекрасных и популярных работ. И многие из этих картин нарисованы нашими, отечественными, художниками. Например, одной из последних обсуждаемых работ стало граффити на здании Высшего авиационного колледжа на улице Аэродромной в Минске. Это картина белорусского художника Mutus. Он посвятил её аэропорту «Минск-1». На изображении самолётик застревает в ветвях, а в газете – новость об открытии аэропорта.
А в Витебске граффитисты из команды HoodGraff нарисовали замечательный портрет Марка Шагала на трансформаторной будке и приурочили его к 100-летию со дня свадьбы художника с его возлюбленной Беллой.
Фото. Работа команды HoodGraff
Нужно отметить, что из года в год в нашей стране появляется все больше работ, которые действительно можно назвать словом «искусство». Беларусь – в тренде мирового стрит-арта, который только набирает обороты.
Автор: Елизавета Будревич