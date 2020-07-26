Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой

Согласитесь, что мы живём в удивительное время. Пару десятков лет назад мы развлекались рисованием в Paint, отправляли сообщения на пейджер, а информацию хранили на дискетах. Теперь почти у каждого есть смартфон, в компьютерных играх настолько реалистичная графика, что сложно в это поверить, а самая простая флешка в тысячи раз вместительнее дискет.

Раньше человек с фотоаппаратом был самым важным гостем на любой вечеринке, а сейчас камера есть под рукой едва ли не у всех. И это действительно здорово, ведь теперь люди делают много интересных фотографий. Например, снимки с длинной выдержкой. Они получаются просто удивительными.