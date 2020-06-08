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«Снималась в нарядах мамы». Рената Литвинова рассказала о съёмках в сериале «Граница. Таёжный роман»

08 июня 2020 14:05
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20 лет прошло с момента выхода на экраны полюбившегося многим сериала «Граница. Таёжный роман». Сейчас зрители вновь вспоминают семьи военнослужащих, у которых были те же проблемы, что и у обычных людей. 

Не осталась в стороне и Рената Литвинова, сыгравшая аристократическую барышню, которой тяжело приходилось в условиях типичного военного быта. 

«Проход, причёска, красное платье – посвящается моей маме Алисе Михайловне. Снималась в её нарядах 70-80 годов – и она сама ходила с такой «бабеттой» на голове. И при мне ещё в детстве делала начёс на полгода!» – написала Литвинова, сопроводив свои слова фрагментом из сериала. 

«Снималась в нарядах мамы». Рената Литвинова рассказала о съёмках в сериале «Граница. Таёжный роман»-1

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall 

Поклонники радостно прокомментировали публикацию актрисы. Они отметили, что за 20 лет Рената ничуть не изменилась. Пользователи соцсети добавили, что взяли на вооружение некоторые цитаты персонажа Литвиновой, которые теперь с улыбкой применяют в подходящих ситуациях. 

Не забыли о сериале и другие актёры. По словам Алексея Гуськова, ему теперь сложно поверить, что это он снимался в этом проекте. А Елена Панова написала, что это её любимая кинокартина, и актриса удивлена, что уже прошло 20 лет. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как изменились главные герои сериала «Граница. Таёжный роман».

Как сейчас выглядят исполнители ролей ключевых персонажей – смотрите здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Рената Литвинова # Алексей Гуськов # Елена Панова

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