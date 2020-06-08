«Снималась в нарядах мамы». Рената Литвинова рассказала о съёмках в сериале «Граница. Таёжный роман»

20 лет прошло с момента выхода на экраны полюбившегося многим сериала «Граница. Таёжный роман». Сейчас зрители вновь вспоминают семьи военнослужащих, у которых были те же проблемы, что и у обычных людей.

Не осталась в стороне и Рената Литвинова, сыгравшая аристократическую барышню, которой тяжело приходилось в условиях типичного военного быта.

«Проход, причёска, красное платье – посвящается моей маме Алисе Михайловне. Снималась в её нарядах 70-80 годов – и она сама ходила с такой «бабеттой» на голове. И при мне ещё в детстве делала начёс на полгода!» – написала Литвинова, сопроводив свои слова фрагментом из сериала.