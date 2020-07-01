Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной

Десять лет назад девушка «подралась» с парнем на фестивале. Встреча оказалась настолько запоминающейся, что молодые люди начали встречаться.

Как сообщает nlab.itmedia.co.jp, Ишико часто переодевается в аниме-персонажей (косплеит) и ходит на различные фестивали. Как и другие косплееры, она с удовольствием фотографируется и общается с поклонниками японской анимации.