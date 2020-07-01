Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной
Десять лет назад девушка «подралась» с парнем на фестивале. Встреча оказалась настолько запоминающейся, что молодые люди начали встречаться.
Как сообщает nlab.itmedia.co.jp, Ишико часто переодевается в аниме-персонажей (косплеит) и ходит на различные фестивали. Как и другие косплееры, она с удовольствием фотографируется и общается с поклонниками японской анимации.
Фото: instagram.com/ishikooooo
На одном из таких фестивалей Ишико заметила юношу, который отыгрывал персонажа того же аниме. Ребята решили сделать совместный снимок. Обычно после этого косплееры уходят по своим делам и больше не общаются друг с другом. Но Ишико и Икатару заинтересовались друг другом и решили ещё как-нибудь встретиться.
Фото: instagram.com/ishikooooo
С той встречи прошло уже около десяти лет. Теперь Ишико и Икатару стали супругами, а девушка задаётся вопросом: какое фото родителей они должны показать будущим детям?
«Я могу сказать: «Вот фотография первой встречи ваших мамы и папы»… Мы были такими болванами», – весело написала в Twitter Ишико.
Фото: twitter.com/ishikooooo
Пользователи соцсети посмеялись и сказали, что этот снимок явно порадует детей супругов.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушках, которые были недовольны тем, как их фотографируют парни.
Посмотрите, как отличаются снимки, сделанные молодыми людьми и их избранницами (здесь подробности).