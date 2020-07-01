Ушёл из жизни российский актёр Виктор Проскурин

Новости России. 30 июня на 69 году скончался российский актёр Виктор Проскурин. Об этом сообщила его супруга Ирина Хонда в своём Facebook-аккаунте.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Всё неожиданно. Как любая смерть», – написала жена артиста.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в казахстанском городе Атбасар, однако с детства жил в Москве. Первую роль в кино сыграл ещё в 1968 году, после чего ни разу надолго не пропадал с экранов. Также выступал на театральных сценах.

Известность к актёру пришла в 1972 году после роли Ляпишева в четырёхсерийном фильме «Большая перемена». Ещё Проскурин знаком зрителям по кинокартинам «Выйти замуж за капитана» и «Жестокий романс».

Виктор пять раз был женат, у него есть дочка от первого брака – Александра Бледная.