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Алла Пугачёва показала свежее фото с друзьями. На снимках Примадонну не узнать

30 июня 2020 09:37
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Алла Пугачева встретилась со своими друзьями и поделилась с поклонниками летними снимками.  

Их певица опубликовала в Instagram. На одном из фото Алла Пугачева сидит за столом в компании своих близких друзей – четы Юдашкиных, Александра Буйнова и других.  

Алла Пугачёва показала свежее фото с друзьями. На снимках Примадонну не узнать -1

Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева:
Любимые друзья всегда рядом.  

Поклонники были удивлены образом артистки и отметили, что ей очень идет платье с таким принтом и собранные волосы. Некоторые даже сказали, что сперва не узнали певицу.  

Алла Пугачёва показала свежее фото с друзьями. На снимках Примадонну не узнать -4

Фото: instagram.com/alla_orfey

Также Примадонна опубликовала еще несколько летних селфи, показав, как она гуляет на природе. Фанаты оценили и эти фото.  

Алла Пугачёва показала свежее фото с друзьями. На снимках Примадонну не узнать -7

Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева:
У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок.  

Пугачева вновь покорила поклонников. Галкин показал, как его супруга веселится с детьми (читать далее).    

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Фотофакт

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