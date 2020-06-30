Алла Пугачёва показала свежее фото с друзьями. На снимках Примадонну не узнать

Алла Пугачева встретилась со своими друзьями и поделилась с поклонниками летними снимками. Их певица опубликовала в Instagram. На одном из фото Алла Пугачева сидит за столом в компании своих близких друзей – четы Юдашкиных, Александра Буйнова и других.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева:

Любимые друзья всегда рядом. Поклонники были удивлены образом артистки и отметили, что ей очень идет платье с таким принтом и собранные волосы. Некоторые даже сказали, что сперва не узнали певицу.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Также Примадонна опубликовала еще несколько летних селфи, показав, как она гуляет на природе. Фанаты оценили и эти фото.

Фото: instagram.com/alla_orfey