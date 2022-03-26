Коронавирус помог сберечь деньги. Супруги сэкономили на свадьбе и теперь планируют уйти на пенсию в 40 лет

Копейка рубль бережёт. А здесь отмена свадьбы из-за пандемии коронавируса помогла сэкономить почти два десятка тысяч долларов. Как рассказало издание Daily Mirror, Кристин и Габор поженились в 2019 году. Тогда молодые решили провести торжество скромно, пригласив только близких родственников. Однако позже пара поняла, что хочет роскошную свадьбу, поэтому супруги решили ещё раз провести праздник, но уже в следующем году. Они планировали пригласить всех знакомых и близких и ни в чём себе не отказывать.

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В то время Кристиан и Габор даже не могли подумать, что все их мечты быстро рухнут, ведь из-за пандемии коронавируса торжество было отменено. Тогда у пары оставалось 15 тысяч фунтов стерлингов (19,79 тысячи долларов). Супруги решили не тратить деньги попусту, а копить их на светлое будущее.

Фото: pexels.com