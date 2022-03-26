Коронавирус помог сберечь деньги. Супруги сэкономили на свадьбе и теперь планируют уйти на пенсию в 40 лет
Копейка рубль бережёт. А здесь отмена свадьбы из-за пандемии коронавируса помогла сэкономить почти два десятка тысяч долларов.
Как рассказало издание Daily Mirror, Кристин и Габор поженились в 2019 году. Тогда молодые решили провести торжество скромно, пригласив только близких родственников. Однако позже пара поняла, что хочет роскошную свадьбу, поэтому супруги решили ещё раз провести праздник, но уже в следующем году. Они планировали пригласить всех знакомых и близких и ни в чём себе не отказывать.
В то время Кристиан и Габор даже не могли подумать, что все их мечты быстро рухнут, ведь из-за пандемии коронавируса торжество было отменено. Тогда у пары оставалось 15 тысяч фунтов стерлингов (19,79 тысячи долларов). Супруги решили не тратить деньги попусту, а копить их на светлое будущее.
Позже Кристин решила положить сбережения на счёт в банке. Девушка регулярно добавляла к текущей сумме определённый процент своей зарплаты. Теперь же пара мечтает уйти на пенсию в 40 лет, накопив до этого миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов). Супруги уверены, что это вполне реально. Ведь они привыкли не тратить деньги попусту и откладывать на свою мечту. Также Кристин рассказала, что они пока не планируют заводить ребёнка, из-за чего траты ещё больше сократятся.
Если кто-то экономит на свадьбе, чтобы не работать, то некоторые специально устраивают такое торжество ради заработка. Узнать, как мужчина женился на 14 девушках, чтобы разбогатеть, можно здесь.