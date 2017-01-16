Кончаловский и Толкалина расстались после 20 лет совместной жизни

Новости России. Поклонников режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной новость застала врасплох. Все по классическому сценарию: их считали одной из самых крепких пар российского кинематографа. Оба успешны и востребованы, на протяжении двадцати лет с них брали пример, их отношениям завидовали.

Кончаловский и Толкалина никогда не были женаты официально. Все это время жили гражданским браком. 15 лет назад на свет появилась их дочь Маша.

О причинах расставания ни режиссер, ни актриса не распространяются. Подводя итоги прошлого года, на своей странице в социальной сети Любовь обмолвилась: «только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить».